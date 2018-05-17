УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

ЕГЭ по математике — один из двух обязательных экзаменов для выпускников. Экзамен разделен на два уровня: профильный и базовый. Профильный уровень в этом году участники сдают 1 июня. Его пишут те, кто поступает в вуз на технические направления и экономические специальности. Минимальный балл ЕГЭ по математике профильного уровня, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 27 баллов по 100-балльной шкале.

ЕГЭ по базовой математике состоится 30 мая. Здесь минимальный балл для получения аттестата – 3 по 5-ти балльной шкале.

Участник ЕГЭ может выбрать и сдачу обоих уровней экзамена.

ЕГЭ по математике профильного уровня состоит из двух частей. В первой части 8 заданий с кратким ответом базового уровня сложности, во второй части 11 заданий повышенного и высокого уровня сложности: 4 задания с кратким ответом и 7 заданий с полным решением. При этом последние несколько заданий дают возможность участнику экзамена продемонстрировать умение применять математические знания в новой для него ситуации, что необходимо для успешной учебы в ведущих вузах.

В ЕГЭ по математике базового уровня 20 заданий с кратким ответом. На экзамен можно взять с собой линейку. Участники могут пользоваться выданными им справочными материалами, с которыми можно ознакомиться в размещенных на сайте ФИПИ демонстрационных вариантах контрольных измерительных материалов.

В ЕГЭ по математике базового уровня акцент сделан на базовые математические знания и умение их применять в практической жизни, а в ЕГЭ по математике профильного уровня акцент сделан на разделы, которые необходимы при дальнейшем обучении в вузах по техническим, естественнонаучным и экономическим специальностям.

В ЕГЭ по математике присутствуют как задания, в которых условие уже сформулировано в обычном виде «математической задачи» («решите уравнение»), так и задания на применение математики в реальной жизни, смежных областях. В таких задачах нужно прочитать внимательно условие, перевести задание на математический язык, решить полученную задачу и, не забыть сопоставить полученный результат с условием. Среди таких заданий есть как задания базового уровня, например, на выбор оптимального тарифа сотовой связи, так и более сложные задачи на вычисление выплат по кредиту.

Очень важно при выполнении работы на ЕГЭ обратить внимание на правильное планирование времени на выполнение заданий. Стоит уделить основное время на экзамене решению заданий, с которыми участник справляется хорошо. Это позволит избежать «обидных» ошибок и потерь баллов. На экзамене, следует не только выполнить задание, перенести в бланк ответ или решение, но и дополнительно проверить решение таких заданий, и лишь оставшееся время потратить на задания, которые выполняются неуверенно.

Последние, наиболее сложные задания ЕГЭ, позволяют показать готовность к продолжению образования в ведущих вузах. Их успешное выполнение свидетельствует о высоком уровне освоения курса математики, который достигается многолетней хорошей учебой. Невозможно «научиться» решать самые сложные задачи за один-два месяца.

Не следует бояться последнего, одного из самых сложных заданий. Эксперты советуют попробовать решить 1-2 пункта из него.

Самыми массовыми ошибками на ЕГЭ по математике являются неправильное чтение условия задачи и арифметические ошибки. Чтобы избежать таких ошибок, необходимо не только обращать на это особое внимание при итоговом повторении, но и выделять достаточное время на проверку решения заданий, которые на вид кажутся простыми.

В практикоориентированных заданиях следует обязательно сопоставить полученный ответ не только с условием, но и со здравым смыслом. Получение заведомо нереалистичного ответа (оплата за электроэнергию 200 тысяч рублей в месяц, самолет, летящий на высоте 1000 км и тому подобное) будет важным сигналом к перепроверке решения и позволит избежать ошибки, приводят советы разработчиков КИМов по математике сайт Рособрнадзора.

Кстати, в следующую среду, 23 мая в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети «ВКонтакте» пройдёт онлайн-консультация «ЕГЭ по математике базового и профильного уровней-2018».

Ее проведёт руководитель федеральной группы разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по математике, директор Центра педагогического мастерства города Москвы Иван Ященко.

Онлайн-консультация состоится с 16 до 17 часов по московскому времени.