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УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Радиолюбители всего мира настраивают свои коротковолновые приемники на различные частоты. Их многоконтурные антенны позволяют принимать сигналы с разными частотами. Частота 89,5 использующаяся в городе Уфе для вещания «Радио России-Башкортостан», огибая и отражаясь от атмосферы, дошла и до Финляндии. Местные радиолюбители регулярно связываются с ГТРК «Башкортостан» и присылают письма с фрагментами передач из эфиров радиостанций, входящих в холдинг компании.

Недавно на сайт телерадиокомпании пришло письмо от Яари Лехтинена из города Лахти в Финляндии. Он пишет, что принял сигнал «Радио России-Башкортостан» и к своему письму он приложил аудиозапись регионального выпуска новостей, а также рекламный блок.

«Это очень необычно для меня, слушать радиостанцию, которая находится за пределами Финляндии, — сообщает радиолюбитель. - Весной создаются облачные отражающие слои, которые возвращают часть сигнала обратно на землю, благодаря этому я смог услышать ваше радио. По профессии я редактор, в данный момент учусь в школе комиксов и пишу рассказы об арт-сцене и анимации. Примечательно, что город Лахти, где я живу, известен тем, что в 1924 году здесь были построены и впервые заработали мировые телевизионные радиомачты. Тогда же в Лахти зазвучал первый радиоприемник. В 1935 году в память о том первом сигнале радиомаяка у нас был открыт музей радио и телевидения, существующий и поныне. Радиомачты, каждая высотой 150 метров, которые демонстрирует музей Лахти, являются одним из символов нашего города».