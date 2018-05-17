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17 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе еще 45 жительниц Башкортостана стали обладательницами медалей «Материнская слава»

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 17 мая в Доме Правительства республики состоялась очередная церемония вручения медалей «Материнская слава». Вручал награды заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов. 

Медаль «Материнская слава» присуждается многодетным матерям, воспитывающим пятерых и более детей. Всего в республике, начиная с 1998 года, высокого звания удостоены более 7600 представителей прекрасного пола.

«По поручению Главы Башкортостана Рустэма Закиевича Хамитова мы стараемся помочь теми или иными методами многодетным семьям, и это направление будем продолжать в дальнейшем, – сказал вице-премьер. – Поддержка семей является одной из приоритетных в работе нашего Правительства. Недаром этот год в республике объявлен Годом семьи». 

Салават Сагитов также проинформировал, что в соответствии с Указом Президента России до 2021 года в каждом муниципалитете будут организованы ясельные группы.

«На эти цели из бюджета страны выделено 1,3 млрд рублей, а также плюс к этому планируем республиканское софинансирование. И мы в течение четырёх лет должны возродить то, что на самом деле забыто. Второе направление – здравоохранение. В этом году порядка 500 млн рублей мы выделили на две детские республиканские больницы, которые оказывают помощь всем маленьким жителям нашей республики. Кроме того, у нас в приоритете детские поликлиники, которым в ближайшие два года мы уделим особое внимание, – добавил вице-премьер. – Хочу пожелать вам всех благ, чтобы в вашем доме царил только мир, добро, а дети выросли достойными гражданами нашей большой страны и любимой республики». 

Теги: «Материнская слава»
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