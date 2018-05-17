В Уфе несколько подростков устроили смертельно опасный марафон по краю знаменитого долгостроя — видео Фото: автор | Видео: автор







В Уфе несколько подростков устроили смертельно опасный марафон по краю знаменитого долгостроя — видео Фото: автор

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 17 мая более десяти подростков были замечены на территории печально известного долгостроя. Несколько ребят с кальяном расположились на крыше многоэтажки и за кем-то с высоты пристально наблюдали. Оказалось, что на недостроенном реабилитационном центре собрались еще несколько школьников. Друг за другом, кто-то бегом, кто-то шагом, они «покоряли» периметр здания. Один парень, как будто делает это не в первый раз, на скорости преодолел «маршрут». К счастью, никто не сорвался. Закинув на спину рюкзаки, школьники благополучно покинули опасное строение и перекочевали на крышу многоэтажки, где их поджидали друзья-кальянщики.

По информации «Общественной электрогазеты», специалисты отдела по связям с общественностью администрации Кировского района призвали уфимцев сообщать в полицию обо всех фактах нахождения подростков на территории долгостроя.

«Местные жители уже об этом знают и сразу сообщают в полицию. Правоохранительные органы принимают меры. В дневное время возле здания дежурят сотрудники управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Кировскому району, у них есть свой график дежурства, а ночью мимо здания проезжают патрули полиции. Установить возле недостроенного дома стационарный пункт охраны пока возможности нет, так как необходимо решить вопрос с отоплением, водоснабжением, электричеством, средствами связи и оповещения», — прокомментировали изданию в ведомстве.

Что касается ограждения вокруг здания, то в муниципалитете сообщили, что этот вопрос необходимо решать с застройщиком, ведь здание находится в собственности, и отвечать за него должен хозяин.

После очередного случая, когда на крышу здания забрались подростки, журналисты вызвали полицию. Отмечается, что сотрудники полиции прибыли оперативно, но штрафовать подростков было не за что. Полицейские рассказали, что приезжать сюда им приходится каждый день по несколько раз. Наказания для подростков, которые залезают на крышу, нет, ведь забор там отсутствует. Как проникновение на частную территорию тоже не оформишь, заявить об этом должен собственник, которого нет. Стражам порядка только и остается, что пугать несовершеннолетних и выгонять их со стройки.

Агентство «Башинформ» не в первый раз пишет о малолетних «гостях» долгостроя, но пока местные власти так и не взяли территорию заброшенной стройки под охрану. Как сообщалось ранее, в начале апреля текущего года глава администрации Кировского района Динар Халилов отметил, что долгострой по адресу: улица Кирова, 43/2, как всякий объект строительства, должен иметь ограждение, исключающее свободный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц. Он предложил включить долгострой в маршрут патрулирования патрульно-постовой службы, а в дневное время суток обеспечить охрану общественного порядка на объекте сотрудниками управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Кировскому району. Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо усилить муниципальный земельный контроль.

Заброшенное здание поджигалось лицами без определенного места жительства. В марте прошлого года у знаменитого долгостроя было замечено бурильное устройство. В феврале 2018 года в шахте лифта постройки нашли мертвой пропавшую студентку БГМУ.