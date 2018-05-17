В столице Башкирии открыт Иверский женский монастырь
В столице Башкирии открыт Иверский женский монастырь Фото: сайт Уфимской епархии
В столице Башкирии открыт Иверский женский монастырь Фото: сайт Уфимской епархии
УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Уфе открыт Иверский женский монастырь. Настоятельницей монастыря назначена игумения Моисея (Ракитина). Постановление Священного Синода Русской Православной Церкви от 14 мая опубликовано на сайте Уфимской епархии.
Решение было принято согласно прошению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.
Как пояснили в епархии, монастырь создается на базе Богородско-Уфимского храма по адресу: ул. Ферина, 15.