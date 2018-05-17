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17 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе женщины обманом присвоили три квартиры и 1 млн рублей, принадлежащие пьющему мужчине

ОБЩЕСТВО

В Уфе женщины обманом присвоили три квартиры и 1 млн рублей, принадлежащие пьющему мужчине Фото: miloserdie.ru

В Уфе женщины обманом присвоили три квартиры и 1 млн рублей, принадлежащие пьющему мужчине Фото: miloserdie.ru

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе полиция завершила расследование мошенничества, которое совершили три женщины. Их жертвой стал мужчина, злоупотребляющий алкоголем, мать которого оставила ему три квартиры и крупный счет в банке.

В 2016 году 56-летний потерпевший попал в поле зрения двух риэлторов. Решив завладеть его имуществом, женщины похитили его паспорт и организовали регистрацию брака с третьей соучастницей. Роль жениха сыграл гражданин без определенного места жительства. Далее они оформили доверенность на имя «супруги», которая только было приступила к продаже недвижимости, как мужчина скончался.

«Жена» дождалась времени вступления в наследство и продала три уфимские квартиры за 8 млн рублей, которые аферистки поделили между собой. Также фиктивная супруга сняла со счетов около 1 млн рублей, которые присвоила.

Идеальная афера раскрылась благодаря оперативной разработке полиции — как выяснилось, одна из обвиняемых уже была осуждена за мошенничество с недвижимостью, ее проверяли. Следствие наложило арест на имущество обвиняемых стоимостью 14 млн рублей. Причиненный ими ущерб будет в итоге возмещен в бюджет: так как владелец похищенного имущества не имел наследников, после его смерти оно было бы признано выморочным. Квартиры по закону должны перейти в городской фонд жилья, а деньги – в казну.

Обвинительное заключение утверждено, дело передано в Октябрьский райсуд Уфы, сообщили в республиканской прокуратуре.

Теги: мошенничество
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