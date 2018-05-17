УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На Дальнем Востоке создали вторую башкирскую организацию. Отныне на Сахалине действует Сахалинская региональная общественная организация «Национально-культурная автономия «Курултай (конгресс) башкир». Учредительное собрание прошло еще в сентябре 2017 года.

В апреле этого года организация получила свидетельство о государственной регистрации. Возглавил курултай Заур Галеев. Офис располагается в г. Холмске Сахалинской области.

«Основной нашей целью является объединение и участие в разработке механизмов реализации прав и национально-культурных запросов башкир Сахалинской области, содействие национально-культурному развитию башкирского народа, используя государственную поддержку, решение проблем сохранения и развития культуры и истории народа, преемственного наследования национальной культуры, традиций, обычаев и языка», – сообщил руководитель Сахалинского курултая Заур Галеев.

Башкирская организация планирует представлять интересы башкир в органах госвласти и местного самоуправления, участвовать в грантах и программах национального развития. Также активисты хотят установить и поддерживать культурные связи с этническими башкирами в других регионах России и за рубежом.

«В нашу организацию входят башкиры со всей Сахалинской области. Все мы – выходцы из разных регионов России, мало кто из Башкортостана. Руководитель нашего местного ансамбля «Гульдар» Гузелия Султанова – из Челябинской области, есть выходцы из Курганской области», – говорит Заур Галеев.

Общественники планируют проводить все национальные и религиозные праздники. Первое официальное мероприятие, в котором участвует курултай, – сабантуй. Национальный праздник, объединяющий все народности Сахалина, пройдет 14 июля в г. Холмске. На мероприятие национально-культурная автономия также приглашает творческую делегацию из Республики Башкортостан.