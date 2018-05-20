Офисы МФЦ приглашают уфимцев на «Дни народного здоровья»
Офисы МФЦ приглашают уфимцев на «Дни народного здоровья» Фото: Олег Яровиков
Офисы МФЦ приглашают уфимцев на «Дни народного здоровья» Фото: Олег Яровиков
УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
С 21 по 25 мая в многофункциональных офисах Уфы состоится акция «Дни народного здоровья в МФЦ».
Любой желающий в эти дни, с 14 до 17 часов, сможет бесплатно проверить артериальное давление у сотрудника Республиканского кардиологического центра.
Акция состоится в следующих офисах МФЦ:
ул. Новомостовая, 8;
ул. Менделеева, 205 А;
ул. Губайдуллина, 6.