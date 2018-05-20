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20 мая Воскресенье

Уфа   °

Офисы МФЦ приглашают уфимцев на «Дни народного здоровья»

ОБЩЕСТВО

Офисы МФЦ приглашают уфимцев на «Дни народного здоровья» Фото: Олег Яровиков

Офисы МФЦ приглашают уфимцев на «Дни народного здоровья» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 21 по 25 мая в многофункциональных офисах Уфы состоится акция «Дни народного здоровья в МФЦ». 

Любой желающий в эти дни, с 14 до 17 часов, сможет бесплатно проверить артериальное давление у сотрудника Республиканского кардиологического центра.

Акция состоится в следующих офисах МФЦ:

ул. Новомостовая, 8;

ул. Менделеева, 205 А;

ул. Губайдуллина, 6.

Теги: МФЦ, акция
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