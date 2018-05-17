В преддверии экзаменационной поры ректор БАГСУ призвал выпускников школ поступать в вузы Башкирии Фото: Олег Яровиков В преддверии экзаменационной поры ректор БАГСУ призвал выпускников школ поступать в вузы Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

28 мая в России начинается основной этап сдачи ЕГЭ. В Башкортостане экзамены будут сдавать более 18 тысяч одиннадцатиклассников. От их результатов зависит, какой вуз для дальнейшего обучения выберут абитуриенты.

«По данным за 2017 год, выпускники школ республики поступали чаще всего в местные вузы — 65,5%, остальные выбирали высшие учебные заведения, находящиеся в других регионах, в том числе в Москве (6,4%) и Санкт-Петербурге (5%). Однако в прошлом году 66,2% выпускников республики, набравшие по разным предметам 100 баллов, продолжили обучение за пределами родного региона. Это практически две трети, и лишь 33,8% остановили свой выбор на вузах Башкортостана», — привел данные ректор БАГСУ, член Совета ректоров вузов РБ Ильгиз Кызыргулов на конференции по проблеме взаимопонимания поколений «Отцы и дети» в Кармаскалинском районе, в которой приняли участие школьники и их родители.

При этом руководитель БАГСУ подчеркнул, что в республике есть все условия для того, чтобы выпускники школ могли получить качественное высшее образование в Башкортостане, проживая в комфортных условиях. Кроме учебы, у них есть возможность реализоваться в студенческом спорте и творчестве, а также трудоустроиться, окончив вуз.

«Наши вузы ничем не хуже, а может, и лучше вузов других регионов», — подчеркнул Ильгиз Кызыргулов.

Ректор БАГСУ призвал старшеклассников оставаться учиться в Башкортостане.

«Да, в федеральные вузы поступает больше финансирования на развитие науки, но если вы не планируете идти в аспирантуру, то этот фактор не должен быть таким значимым для вас, — обратил внимание Ильгиз Кызыргулов. — В то время как наши выпускники школ уезжают из региона, вузы республики пользуются спросом среди школьников из других регионов страны и иностранных студентов. По сравнению с 2016 годом их количество значительно растет, таковы данные приемной кампании 2017 года».

Ректор БАГСУ привел данные мониторинга деятельности вузов РБ по итогам 2016 года, в том числе он остановился на таких показателях, как международная научно-исследовательская деятельность в вузах, трудоустройство выпускников.

Кроме этого, речь шла о различных видах стипендий, выплатах, материальной помощи студентам и аспирантам, включая именные стипендии, стипендии Главы РБ и Президента РФ.