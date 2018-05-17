В Башкирии «запущен счетчик» ДТП с мотоциклами Фото: автор В Башкирии «запущен счетчик» ДТП с мотоциклами Фото: автор

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане открылся байкерский сезон. В региональной Госавтоинспекции отметили, что вместе с ним «запускается счетчик» аварий с участием двухколесного транспорта.

«За прошедший год зарегистрировано 75 ДТП с участием мотоциклов. В них погибли 18 человек, травмированы 79. В этом году с участием мототранспорта зарегистрировано 16 ДТП, в которых 18 человек были ранены, в том числе один несовершеннолетний», — пояснили в ведомстве.

С 10 по 14 мая в регионе проходила профилактическая операция «Мотоцикл». Она проводилась для выявления грубых нарушений ПДД водителями мототранспорта, в том числе фактов управления мотоциклами в состоянии опьянения, выездов на полосу встречного движения, управления без водительских удостоверений, мотошлемов, соответствующей регистрации и документов.

«Всего выявлено почти 700 нарушений правил, из них больше 100 — за управление без соответствующих документов, порядка 120 — без мотошлемов. Более 100 водителей двухколесного транспорта привлечены к ответственности за управление без прав, 32 задержаны в нетрезвом состоянии», — сообщили в ГИБДД, добавив, что в большей степени опасности подвержены молодые люди, подростки, нежели взрослые байкеры.