«Уфаводоканал» опубликовал график отключения воды на следующей неделе Фото: Ксения Калинина «Уфаводоканал» опубликовал график отключения воды на следующей неделе Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На следующей неделе предприятие «Уфаводоканал» временно отключит воду в четырех районах башкирской столицы для проведения ремонтных работ.

Как сообщили на предприятии, 21 мая с 11 до 23 часов холодную и горячую воду планируется отключить в Ленинском районе Уфы по следующим адресам:

ул. Ахметова, 316/2, 316/4, 316/3, 320/1;

ул. Шмидта, 35, 41;

ул. Металлистов, 1а, 1б, 2, 2а, 1, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10кв1, 10кв2, 11, 12, 14, 15, 15б, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34а, 35, 35/2, 36а, 38, 40, 40а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 26а, 28, 28а, 28б, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63б, 30, 30а, 32/2, 34, 36, 36а, 38, 40в, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48а, 48, 50, 65, 67, 69, 70а, 73а, 73б, 75б, 73, 77, 77а, 79, 81, 83б, 52а, 52, 54, 54а, 56а, 56, 58, 60, 60а, 85, 85а, 87, 89, 89а, 62, 64, 91, 93, 64а, 64б, 68а, 68б, 66а, 66б, 68, 70а, 72, 72а, 74, 76, 74а, 78, 78а,80а лит А.Б, 95, 97, 105, 107, 109, 111;

ул. Чкалова 3в, 3/1, 4б, 1, 1д, 1б, 2е, 1а, 2д, 1е, 3а, 3, 5, 4, 4а, 4б, 6, 7, 9, 9а, 11а, 11б, 11, 13а, 17, 19, 21, 23, 25, 14а, 16, 16б, 16а, 16б, 18а, 27, 29б, 31, 20, 22а, 22б, 22в, 31а, 10, 12, 14;

ул. Вьюжная, 2в;

ул. 2-я Малыгина, 1г, 1д, 5а, 13а, 15а, 17;

пер. Шмидта, 9, 66в, 66а, 64а, 66, 62, 60б;

ул. Рычкова, 5, 5а, 7;

ул. Ирендык, 33, 39, 41, 39а, 39б, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 57б, 57а, 34, 36/1, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 61, 63, 65, 73, 77, 79, 83, 83а, 83б, 85а;

пер. Чкалова, 4, 4а, 6, 8, 5, 10, 7, 9, 12, 11, 14;

пер. Михайловский, 1а, 1б, 1в, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 19а, 23а.

22 мая в Кировском районе Уфы с 10 до 20 часов без холодной воды останутся те, кто проживает на ул. Мубарякова, 16, 18, 20.

В Калининском и Октябрьском районах с 10 часов 22 мая до 9 утра 23 мая будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

ул. Трамвайная, 2, 2/1, 4а, 5, 15, 15/1, 17а, 17в;

ул. Индустриальное шоссе, 1, 3, 3/1, 3в, 4, 26, 92а.

23 мая в Ленинском районе Уфы с 11 до 19 часов холодную воду отключат на ул. М.Гафури, 77.

24 мая в Кировском районе с 10 до 24 часов холодную и горячую воду отключат по адресам:

ул. Аксакова, 28/3, 32, 32/4, 34, 42, 43, 53;

ул. Свердлова, 82 к 9, 84, 86, 88, 71, 73;

ул. Гоголя, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 45, 50;

ул. Пушкина, 63.