В профильные классы при БГПУ отберут одаренных детей со всей Башкирии Фото: Олег Яровиков В профильные классы при БГПУ отберут одаренных детей со всей Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе, в Республиканской художественной гимназии-интернате имени К.А. Давлеткильдеева, в новом учебном году откроются профильные классы БГПУ им.М.Акмуллы. В них будут зачислены одаренные дети со всей республики. Среди основных направлений преподавания — художественное, филологическое и социально-гуманитарное.

Обучение предусмотрено для учащихся, начиная с 10 класса. Как отметили в пресс-центре БГПУ, в профили будут приниматься талантливые, высокомотивированные школьники. Преимущественное право при конкурсном приеме предоставляется победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников и творческих конкурсов.

Индивидуальный отбор детей пройдет 26 июня с 9 часов утра.

По художественному направлению набор осуществляется с учетом результатов творческого конкурса по предметам «Живопись» и «Композиция», государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и собеседования.

По филологическому — с учетом результатов ГИА по русскому языку, литературе, английскому языку и собеседования.

По социально-гуманитарному – по результатам ГИА по обществознанию, истории и собеседования.

Всем поступившим будет предоставлена широкая возможность для развития интеллектуальных, творческих способностей на занятиях по углубленному изучению профильных предметов, элективных курсах, групповых и индивидуальных занятиях по подготовке к олимпиадам, в ходе исследовательской работы в рамках научного общества учащихся. Занятия, наряду с учителями гимназии, будут проводить преподаватели вуза.

Адрес гимназии: г.Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 100, проезд транспортом: трамваи № 1,21,22, 16, 18, автобусы № 6, 51, 55, 270, 220, троллейбусы №14, 16, 21, 13 до остановки «Библиотечный техникум» (бывшая «Кондитерская фабрика»).

Документы, предоставляемые к собеседованию:

Заявление родителя (законного представителя) о согласии на собеседование, индивидуальный отбор;

1.Копия свидетельства о рождении или копия паспорта обучающихся;

2.Копия аттестата об основном общем образовании или табель успеваемости;

3.Индивидуальная карта развития;

4.Копии документов, свидетельствующих о личных достижениях в учебной, исследовательской деятельности, спорте, общественной работе (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, портфолио обучающегося);

5.Обучающимся, поступающим в художественный класс, необходимо иметь:

- собственные творческие работы;

- ватман Ф АЗ — 2 листа, простые карандаши, ручки, акварельные или гуашевые краски, кнопки, кисточки. Телефон: (347) 228-92-93; факс: (347)228-93-52: Электронная почта: rhgi@mail.ru

Такое сотрудничество между БГПУ и гимназией стало возможным благодаря подписанному образовательными учреждениями Соглашению.

Документ предусматривает не только создание в школе профильных классов, но и использование научного, информационно-методического, кадрового потенциала и ресурсов университета. Всесторонняя поддержка вузом образовательного процесса в гимназии будет направлена на повышение качества образования, дальнейшее развитие способностей и талантов гимназистов, их эффективную подготовку к олимпиадам, конкурсам российского и международного уровней, поступлению выпускников в вузы по профильным направлениям.