УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Волонтёрский проект «В тылу, как в бою», нацеленный на сохранение и увековечение памяти о тружениках тыла Республики Башкортостан, близится к своему логическому завершению. Проект является победителем конкурса «Хочу Делать Добро» и реализуется за счёт средств гранта Федерального агентства по делам молодёжи.

Главной задачей было собрать рассказы тружеников тыла, живущих в городах и районах Башкортостана, в единый сборник. В проект вошли истории более 60 тружеников тыла из 15 муниципалитетов. На данный момент их биографии и воспоминания проходят этап вёрстки.

«Книга — наш итоговый продукт, который будет отображать всю проделанную нами работу. Экземпляры книги будут переданы, в первую очередь, самим тыловикам. Часть тиража будет бесплатно распространена среди городских и сельских библиотек, а другая часть — передана в музеи республики», — рассказал автор и руководитель проекта Динислам Кутлумбетов.

Сбор биографий, историй и рассказов тружеников тыла завершится 21 мая. Желающие рассказать о своём семейном герое могут направить анкету по адресу: kutlugrad@yandex.ru.