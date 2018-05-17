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17 мая Четверг

Уфа   °

Уфимцев приглашают на бесплатные экскурсии по городу

ОБЩЕСТВО

Уфимцев приглашают на бесплатные экскурсии по городу Фото: Олег Яровиков

Уфимцев приглашают на бесплатные экскурсии по городу Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

20 мая в Уфе пройдут бесплатные экскурсии в рамках туристско-экскурсионного проекта «Прогулки по любимому городу». Экскурсии проведут победители открытого городского конкурса «Уфа туристическая», который организовывается уже третий год. 

Программа проекта предусматривает работу трех экскурсионных площадок: этнопарк «Ватан», памятник Салавату Юлаеву, фонтан у Конгресс-холла. Жители и гости столицы смогут узнать, почему именно на площади поставлен памятник башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву, какие особенности у этой монументальной фигуры, почему место, на котором находится этнодеревня «Ватан», называлось Черкалихинским оврагом. Уфимцы также смогут послушать рассказ о культуре и быте башкирского народа. 

Теги: туризм, экскурсии
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