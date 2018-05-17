Башкирия в федеральных СМИ: комиком с ТНТ занялись следователи, главное для Шевчука, за что оштрафовали «Уфу» Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: комиком с ТНТ занялись следователи, главное для Шевчука, за что оштрафовали «Уфу» Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии и сотрудники регионального правительства примут участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Госсобрание республики. Кто из них действительно нацелен на депутатское кресло и осенью на свою должность не вернется?

На праймериз добрали участников. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов примет участие в праймериз «Единой России» на выборах в Госсобрание республики. Об этом ТАСС сообщили в Башкортостанском региональном отделении «Единой России».

«Рустэм Хамитов примет участие в праймериз "Единой России" на выборах в Госсобрание республики. Кроме него, в праймериз также примут участие ряд сотрудников правительства — это в том числе несколько министров, а также глава Уфы Ирек Ялалов», — пояснили региональном отделении партии.

«Участие главы Башкирии Рустэма Хамитова в праймериз «Единой России» на выборах в Госсобрание республики не стало неожиданностью для общественности региона и расценивается ей как ставка на «паровоз», вытягивающий «тихоходов», — сообщает ИА REGNUM. По мнению экспертов, «на сегодняшний день рейтинг Хамитова объективно выше, чем у «партии власти», поэтому вполне ожидаемо, что он возглавит список партии на выборах в региональный парламент».

О целях участия в праймериз мэра Уфы Ирека Ялалова нет единого мнения. Часть экспертов уверены, что «это лишняя возможность заявить о своих амбициях в публичном политическом пространстве».

В издании также отмечается, что «вице-премьер Николай Хорошилов, министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта, руководитель МинЖКХ Сергей Афонин и министр финансов Рида Субханкулова действительно «нацелены на депутатские кресла и осенью на свои должности не вернутся».

«Коммерсантъ» информирует, что «в Тверской области на праймериз на довыборах в Госдуму в последний день зарегистрировался депутат заксобрания, президент Фонда содействия развитию регионов, предприниматель Сергей Веремеенко. В 2003 году он баллотировался в главы Башкирии, вышел во второй тур, где проиграл».

В издании узнали, что «главу республики попросили участвовать в праймериз сами единороссы, с тем чтобы он возглавил партсписок». Сообщается также, что «в праймериз участвует и президент благотворительного фонда «Мархамат» Айгуль Гареева».

Шевчук в день рождения. Музыкант в эфире Национальной службы новостей рассказал, что для него является самым главным.

16 мая день рождения отмечал лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Ему исполнился 61 год. Несмотря на праздник, музыкант не приостанавливал работу. Об этом Юрий Шевчук рассказал в день своего рождения в эфире НСН. «Я работаю сейчас на студии, мы новый альбом сводим — хорошо празднуем. Музыка — главное», — заявил музыкант. По словам Шевчука, у него не запланировано никаких особых мероприятий на этот день.

«Юрий Шевчук начал заниматься музыкой ещё в школе. В 1970 году, когда его семья переехала в Уфу, он присоединился к школьному коллективу «Вектор». Постепенно Шевчук самостоятельно осваивал баян и гитару. В 1980 году была образована группа «ДДТ», лидером и единственным бессменным участником которой до сих пор является Юрий Шевчук», — напомнили в службе новостей.

«Уфу» оштрафовали. «Р-Спорт» информирует, что московские клубы «Спартак» и «Динамо» в сумме оштрафованы на 620 тысяч рублей после дерби 13 мая в рамках заключительного тура чемпионата России по футболу. Заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС состоялось в Москве в среду. Сообщается, что команды поплатились за использование зрителями пиротехники, скандирование болельщиками ненормативной лексики, поджог атрибутики, бросание зрителями предметов на поле и публичную демонстрацию болельщиками баннера оскорбительного характера.

«Кроме того, КДК РФС после матча "Уфа" — "Тосно" принял решение оштрафовать уфимский клуб на 100 тысяч рублей, из которых 75 тысяч — за необеспечение безопасности на стадионе и 25 тысяч — за массовое появление на поле посторонних лиц», — говорится в сообщении.

Определены города с самыми дружелюбными к домашним животным отелями. Среди них — Уфа.

Только 34% российских отелей готовы принимать гостей с домашними животными, информирует РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса OneTwoTrip. Сервис проанализировал отношение российских гостиниц к гостям с домашними животными, изучив описания более 5000 отелей в 30 крупнейших городах России. Выяснилось, что больше всего лояльных гостиниц в Ярославле — 59% отелей города разрешают постояльцам проживать с животными. Второе место занял Волгоград — здесь 50% отелей допускают размещение с питомцами. На третьем месте — Красноярск с показателем в 48%. В пятерку городов по доле таких отелей также вошли Челябинск и Уфа. Антилидером рейтинга стал Владивосток, где с животными можно остановиться только в 15% отелей.

В крупных городах Азии остановиться с питомцем можно лишь в 1% отелей, отмечается исследовании.

Как наказали председателя участковой комиссии. «В Уфе на 500 рублей оштрафовали председателя участковой комиссии, которая не учла испорченный бюллетень», — передает радиостанция «Эхо Москвы».

Как сообщается, 18 марта журналистка «Эха Москвы» в Уфе испортила свой избирательный бюллетень, заштриховав все квадраты напротив фамилий кандидатов. На следующий день она обнаружила, что в итоговом протоколе о голосовании в графе «недействительные бюллетени» значится «ноль».

«Два месяца шло разбирательство по этому вопросу. В результате председатель комиссии призналась в нарушении закона. Мировой суд Уфы, посчитал признание вины смягчающим обстоятельством... Само заседание длилось пять минут», — рассказали на радиостанции.

Шутки в сторону. Высказыванием Руслана Белого о Салавате Юлаеве занялись следователи, пишет «Комсомольская правда». В противостоянии известного комика с башкирским народом наметился новый поворот.

Больше месяца назад в эфире телеканала ТНТ показали шоу стендап-комика Руслана Белого «Комик в городе». Была показана запись выступления стендапера в Уфе, которая стала «яблоком раздора» между руководством телеканала и всем башкирским народом, напомнили в газете. Во время посещения башкирской столицы Руслан Белый неудачно пошутил про башкирский язык и назвал бандитом национального героя башкирского народа Салавата Юлаева. Это вызвало волну возмущения и гнева как в его адрес, так и в адрес телеканала. Башкирская общественность встала на защиту Салавата и требовала извиниться за оскорбительные шутки. Исполком Всемирного курултая башкир также призвал жителей республики бойкотировать ТНТ. В «КП» выяснили, на какой стадии находится конфликт сейчас.

«19 апреля мы направили жалобу на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку и привлечь к уголовной ответственности шоумена Руслана Белого», — напомнил руководитель аппарата исполкома Всемирного курултая башкир Рустям Баянов. 15 мая в организацию пришел ответ от Генпрокуратуры РФ. В письме говорится, что дело направлено в республиканскую прокуратуру для проведения проверки.

«В данный момент мы направили ходатайство на имя следователя с просьбой назначить судебную психолого-лингвистическую экспертизу по видеоматериалам выступления Руслана Белого в целях установить смысловое содержание высказываний в адрес башкирского народа, башкирского языка и личности национального героя Салавата Юлаева», — сообщил Баянов.

«По его словам, в ближайшее время к разрешению этой ситуации подключится сенатор Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова», — отмечается в издании.