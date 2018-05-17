В Башкирии родители детей с ДЦП открыли спортивно-оздоровительный кабинет Фото: Олег Яровиков В Башкирии родители детей с ДЦП открыли спортивно-оздоровительный кабинет Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Туймазы более 40 семей объединились, чтобы облегчить жизнь больных детей. Помещение для спортивно-оздоровительного центра в микрорайоне «Чулпан-2» предоставила в аренду на льготных условиях «Строительная фирма №3». Родители закупили специальные спортивные снаряды, напольные покрытия. Сами договариваются с узкими специалистами со всей России и стран ближнего зарубежья, организуют и оплачивают их перелёт, проживание.

Теперь у детей есть возможность проходить длительные, эффективные курсы реабилитации, не выезжая из города. В планах родительского сообщества – создать некоммерческую общественную организацию, привлечь спонсоров, консультантов, купить специализированные тренажеры, проводить совместные акции, семинары, сообщили в администрации муниципалитета.