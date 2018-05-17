18 мая Нацбанк Башкирии приглашает к себе на «Ночь музеев» Фото: Андрей Старостин 18 мая Нацбанк Башкирии приглашает к себе на «Ночь музеев» Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Музейно-экспозиционный фонд Нацбанка Башкирии 18 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Экспозиция будет работать с 14 до 19 часов.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, посетителей ждет экскурсия по бывшей денежной кладовой, расположенной в здании XIX века.

Им расскажут об истории банковского дела, покажут клише для изготовления фальшивых монет, «уфимскую» валюту начала XX века, а также другие экспонаты с многовековой историей: старинные монеты, ассигнации, счетную технику и сейфы.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: (347) 279-64-42.

С учетом того, что действуют особые требования по пропускному режиму, необходимо иметь с собой паспорт, детям — свидетельство о рождении.

Посетителей ждут по адресу: Уфа, ул.Театральная, дом 3.