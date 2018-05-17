Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.30 ↑

EUR 73.77 ↑

17 мая Четверг

Уфа   °

18 мая Нацбанк Башкирии приглашает к себе на «Ночь музеев»

ОБЩЕСТВО

18 мая Нацбанк Башкирии приглашает к себе на «Ночь музеев» Фото: Андрей Старостин

18 мая Нацбанк Башкирии приглашает к себе на «Ночь музеев» Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Музейно-экспозиционный фонд Нацбанка Башкирии 18 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Экспозиция будет работать с 14 до 19 часов.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, посетителей ждет экскурсия по бывшей денежной кладовой, расположенной в здании XIX века.

Им расскажут об истории банковского дела, покажут клише для изготовления фальшивых монет, «уфимскую» валюту начала XX века, а также другие экспонаты с многовековой историей: старинные монеты, ассигнации, счетную технику и сейфы.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: (347) 279-64-42.

С учетом того, что действуют особые требования по пропускному режиму, необходимо иметь с собой паспорт, детям — свидетельство о рождении.

Посетителей ждут по адресу: Уфа, ул.Театральная, дом 3.

 

Теги: Нацбанк РБ, Ночь музеев
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Башкирии выиграл в лотерею более 83 млн рублей
Житель Башкортостана выиграл более 83 миллионов рублей в «Гослото «6 из 45». Он получит суперприз в размере 83 078 199 рублей, сообщает пресс-служба орга
В июне жителей Башкирии ждут продолжительные выходные в честь Дня России и Ураза-байрам
Жителей республики в июне ждут продолжительные выходные в честь празднования 12 июня Дня России и 15 июня – Ураза-байрам. В 2018 году День России прих
К концу недели в Уфе потеплеет до +26
Конец рабочей недели в Уфе обещает быть теплым, говорят синоптики. После ночных заморозков, которые Башгидромет прогнозирует 17 мая в отдельных районах
Роскачество опубликовало список коньяков-подделок
Роскачество завершило исследование коньяков 47 торговых марок. Пять из них по результатам исследования не имеют права называться коньяками – в составе о
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть