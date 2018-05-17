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УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В среду,16 мая, в начальном блоке Уфимской коррекционной школы-интернат №28 для слепых и слабовидящих состоялось официальное открытие тактильной стены, созданной в рамках крауд-проекта «Уфатактильная».

Проект был запущен в конце 2017 года в честь пятилетнего юбилея социального проекта в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья «Ломая барьеры». Сбор средств проходил через популярную крауд-платформу «Планета»﻿. Бюджет проекта составил 68 тысяч рублей, за 45 календарных дней собрали чуть больше запланированной суммы.

В период с января по апрель силами волонтеров и партнеров проекта была создана тактильная стена со специальным рельефом и неровностями для того, чтобы дети могли на школьной перемене расслабить пальцы после занятий по азбуке Брайля. В качестве элементов стены длиной свыше 9 метров были использованы различные материалы: пробки, пуговицы, палочки для мороженного, щетки, деревянные заготовки, элементы декора, и даже силиконовые прихватки и предметы для кухни. Считается, что простые прикосновения к стене с таким покрытием очень помогают развитию мелкой моторики ребенка и способствуют улучшению развития и речи «особенных» детей.

В создании тактильной стены помогла открытая мастерская «Кулибин», предоставив помещение для проекта и встреч с волонтерами. На протяжении нескольких месяцев игроки интеллектуальной игры «Интеллум» собирали пробки и следили за ходом создания стены. Крауд-проект поддержало бизнес-сообщество Уфы, предприниматели предоставили вознаграждения для акционеров проекта, либо отчисляли часть выручки от товаров и услуг. В знак поддержки были проведены творческие и кулинарные мастер-классы, а также предоставлено самое необычное вознаграждение – микроскульптура на грифеле карандаша от всемирно известного художника Салавата Фидаи. Сами дети, подопечные социального проекта «Ломая барьеры» тоже приняли участие. В ресторане они сварили яблочное варенье, которое было выставлено в качестве вознаграждения.