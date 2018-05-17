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17 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе будет дан старт ежегодной всероссийской кампании «Свобода движения»

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в парке культуры и отдыха им. М. Гафури 3 июня пройдет первый фестиваль всероссийской кампании «Свобода движения» Русской национальной ассоциацией скандинавской ходьбы (RNWA). Фестиваль в Уфе состоится при поддержке регионального отделения Союза Пенсионеров России по Республике Башкортостан.

Кампания «Свобода движения» была запущена в 2016 году с целью популяризации одного из самых эффективных и доступных видов фитнеса — скандинавской ходьбы. За два года проект объединил уже восемь городов — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Волгоград, Кемерово, Самару и Ярославль. Цикл фестивалей 2018 года стартует в Уфе, а после отправится в Краснодар, Красноярск и Нижний Новгород. На каждом мероприятии ведущими будут Никита Белоголовцев и Лариса Вербицкая, которая стала лицом всей кампании «Свобода движения».

Скандинавская ходьба — относительно новый вид фитнеса в России, однако в Уфе он активно набирает сторонников: в парках и зимой, и летом можно встретить все больше людей старшего возраста, которые выходят на прогулку с палками, а в мае, на завершающем этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Дёмском районе Уфы, скандинавская ходьба станет одной из обязательных дисциплин. Такая популярность объясняется невероятной эффективностью, простотой и универсальностью: скандинавская ходьба подходит всем, кому недоступны серьезные физические нагрузки — в первую очередь, людям старшего возраста. При этом польза для организма сравнима с полноценными аэробными тренировками.

Во время занятий задействуются до 90% мышц за счет активного движения руками и вовлечения в процесс верхней части тела — это позволяет сжечь на 46% больше калорий, чем при езде на велосипеде или беге трусцой. Кроме того, этот уникальный вид спортивных занятий позволяет улучшить осанку и работу сердца и легких, укрепить сосуды и мышцы, стать выносливее и энергичнее, причем максимально безопасным способом, поскольку ударная нагрузка на колени, голеностопные суставы и позвоночник сводится к минимуму благодаря использованию палок. Поэтому скандинавская ходьба прекрасно подходит в качестве физической активности людям, которые страдают от хронической боли — в том числе и в суставах, отметили организаторы акции.

Теги: скандинавская ходьба
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