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УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 17 мая, в РК «Огни Уфы» будет названо имя «Миссис Башкортостан Россия-Вселенная 2018». Победительница конкурса представит республику на национальном этапе конкурса в Москве и получит шанс представлять Россию на финальном этапе «Миссис Вселенная 2018» («Mrs. Universal 2018»).

За семь конкурсных дней 13 финалисток приняли участие в разнообразных мастер-классах, семинарах и лекциях, подготовленных организаторами конкурса. Фотосессия в локациях отеля Sheraton Ufa в образах от брэнд- дизайнера Radadesign Atelier и Санкт-Петербургской школы красоты продлилась около пяти часов и не оставила никого равнодушным. Основы фотопозирования, удачные ракурсы при съемках в короне и умение подобрать парные образы — это то, чему конкурсантки научились только за один день.

Пресс-конференция для претенденток на главную корону Миссис Башкортостан Россия-Вселенная 2018 также состоялась в отеле Sheraton Ufa и освещалась генеральным информационным партнером проекта телеканалом РБК-УФА. На ней организаторы рассказали о проекте «Миссис Россия-Вселенная» и будущих планах по организации конкурса, а финалистки поделились своими эмоциями от участия в нем.

Пожалуй, самой неожиданной активностью, подготовленной организаторами для финалисток, оказалась игра в лазертаг — девушки взялись за оружие. Девушки доказали, что они не только меткие стрелки, но и превосходные тактики. Они штурмовали дзоты, брали контрольные точки, спасали раненных. И эта активность как никакая другая настроила участниц на дружеский лад и взаимопомощь.