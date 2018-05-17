Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.30 ↑

EUR 73.77 ↑

17 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе спасатели вызволили из бетонного плена кошку

ОБЩЕСТВО

В Уфе спасатели вызволили из бетонного плена кошку Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе спасатели вызволили из бетонного плена кошку Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

За помощью к спасателям обратились жители уфимской многоэтажки еще 5 мая: по вечерам они слышали отчаянное мяуканье в стенах квартир, расположенных на первом этаже дома по соседству друг с другом. Звуки появлялись то в одном месте, то в другом, иногда животное молчало по несколько часов. Спасатели выезжали по данному адрес не раз, но кошка словно не хотела, чтобы ее спасали: каждый раз сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы уезжали ни с чем. 

Жильцы оказались неравнодушными, они не препятствовали работе специалистов, позволили делать отверстия в разных точках ванных комнат и санузлов, были согласны на все, лишь бы животное не мучилось.

И, наконец, накануне спасителям удалось обнаружить и извлечь животное. Кошку аккуратно вытащили из проделанного отверстия в бетонной стене и передали в заботливые руки добрых и отзывчивых жителей квартиры.

У спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека, напомнили в Управлении гражданской защиты населения Уфы.

Теги: спасение животных
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Башкирии выиграл в лотерею более 83 млн рублей
Житель Башкортостана выиграл более 83 миллионов рублей в «Гослото «6 из 45». Он получит суперприз в размере 83 078 199 рублей, сообщает пресс-служба орга
В июне жителей Башкирии ждут продолжительные выходные в честь Дня России и Ураза-байрам
Жителей республики в июне ждут продолжительные выходные в честь празднования 12 июня Дня России и 15 июня – Ураза-байрам. В 2018 году День России прих
К концу недели в Уфе потеплеет до +26
Конец рабочей недели в Уфе обещает быть теплым, говорят синоптики. После ночных заморозков, которые Башгидромет прогнозирует 17 мая в отдельных районах
Роскачество опубликовало список коньяков-подделок
Роскачество завершило исследование коньяков 47 торговых марок. Пять из них по результатам исследования не имеют права называться коньяками – в составе о
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть