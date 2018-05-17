В Уфе начали ремонтировать дорогу на проспекте Октября Фото: администрация Орджоникидзевского района В Уфе начали ремонтировать дорогу на проспекте Октября Фото: администрация Орджоникидзевского района

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Уфе продолжаются работы по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Один из участков, попавших в программу, расположен на проспекте Октября – от Северного проезда до улицы Чудинова. Его протяженность составляет 2,1 км.

Сейчас движение на этом участке затруднено — здесь снимают старый слой асфальта, также ведется работа по замене люков, сообщает администрация Орджоникидзевского района Уфы. Капитальный ремонт дорожного полотна планируют завершить до 20 октября.

Напомним, всего в программу «Безопасные и качественные дороги» попали 52 уфимские улицы, общая протяженность участков, которые будут отремонтированы в 2018 году, — 81,6 км.