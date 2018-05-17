На молодежном фестивале под Уфой впервые испытали «солнечный дирижабль» Фото: Редакция журнала "Бельские просторы" На молодежном фестивале под Уфой впервые испытали «солнечный дирижабль» Фото: Редакция журнала "Бельские просторы"

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

В окрестностях Уфы состоялся первый полет экспериментального дирижабля, в работе которого используется энергия солнца. Об этом сообщила редакция журнала «Бельские просторы» – организатор IV Молодежного фестиваля литературы и искусств «КоРифеи», состоявшегося накануне. Группа молодых ученых-энтузиастов под руководством уфимца, аспиранта Санкт-Петербургского государственного университета Владимира Бекасова приурочила испытание своего изобретения к трехдневной «писательской школе», мероприятия которой проводились в СООЦ «Салихово».

Первый опытный экземпляр авторы назвали «Sky Baby»: он имеет сравнительно небольшие габариты, 7 метров в длину, 5 в ширину и 3 в высоту. «Он представляет собой беспилотник, управляемый с земли, с обычного ноутбука или смартфона, – рассказал Владимир Бекасов. – Проблема современных летательных аппаратов в том, что они либо не могут долго находиться в воздухе – как, к примеру, квадрокоптеры, либо полётный час стоит очень дорого – как у вертолётов или самолётов. В Башкирии огромные пространства покрыты лесами, и на данный момент нет возможности эффективно мониторить все эти гектары на предмет, допустим, пожаров. Насколько мне известно, сейчас идёт речь даже об отслеживании ситуации из космоса, но это тоже очень дорого и трудозатратно. Наш дирижабль отличается беспрецедентной длительностью нахождения в воздухе – он может патрулировать те же леса практически постоянно, а работа всей размещённой на нём аппаратуры обеспечивается солнечными батареями».

Как рассказала координатор фестиваля Светлана Чураева, торжественный запуск дирижабля был назначен на день открытия фестиваля – 10 мая, однако из-за погодных условий его пришлось провести на несколько дней позже. «Sky baby» может летать и при более сильном ветре, однако пока не отлажена система стабилизации, мы не стали рисковать конструкцией, в которую вложено столько ресурсов», – пояснили разработчики. В настоящее время дирижабль находится на стоянке, на которую прилетел из Салихово и где осуществляется доработка и отлаживание его систем.

Фестиваль «КоРифеи» ежегодно проводится журналом «Бельские просторы», Союзом писателей РБ и БГПУ им. М. Акмуллы и собирает литераторов, музыкантов школьного возраста из разных регионов России.