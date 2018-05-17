В Уфе целый микрорайон останется без воды Фото: Ксения Калинина В Уфе целый микрорайон останется без воды Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В начале следующей недели в домах микрорайона Затон не будет холодной воды. По данным «Уфаводоканала», воду отключат в понедельник, 21 мая, с 11.00 до 23.00.

Причиной станут ремонтные работы. Подвоз воды для жителей микрорайона будет организован на пересечении улиц Металлистов и Ирендык.

Всего в списке на отключение более сотни домов:

– ул. 2-я Малыгина, 1, 1/а, 1/б, 1/г, 3, 3/а, 5, 5/а, 7, 9, 11, 13, 13/а, 15, 15/а, 17, 17/а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

– ул. Ахметова, 316/а, 316/3, 316/4, 320/1;

– ул. Вьюжная, 2/в;

– ул. Ирендык, 42, 38, 44, 46, 48, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 51, 49, 47, 39/а, 41, 39, 33, 77, 79, 81, 83/б, 85, 40, 36, 36/а, 34, 39/б, 57/а, 57/б, 45, 57, 83/а, 83, 50, 52, 52/а, 73, 43/а, 53;

– ул. Металлистов, 40, 28, 53, 26, 9, 52, 37, 81, 30, 71, 34, 38, 45, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 77/а, 83/б, 81/а, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 42/а, 52/а, 51, 80/а, 60/а, 1, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 100, 102, 104, 105, 106, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 43, 84/а, 100/а, 100/б, 102/а, 74/а, 76/а, 76, 74, 72, 72/а, 68, 107, 93/а, 89/а, 85/б, 62, 64, 64/а, 66, 64/б, 66/б, 70/а, 85/а, 79/а, 75/а, 65/а, 73/б, 75/б, 56/а, 54/а, 48/а, 30/а, 28/а, 28/б, 26/а, 22/а, 24/а, 63, 61/а, 59, 57, 55, 49, 47, 43/а, 41/а, 36/а, 39/а, 40/в, 40/а, 15/б, 2/в, 2/а, 1/а, 1/б, 1/в, 1/ж, 1/г, 68/а, 44/а, 65, 61, 110, 66/а, 109, 111, 102/б, 40/б, 80, 78, 34/а, 4/б, 46/а, 1/д, 32/а, 82, 48/б, 2/б, 6;

– ул. Михайловская, 21/а, 19/а, 11/а, 9/а, 7/а, 3/б, 3/а, 6/а, 8/а, 17/а, 1/а, 1/б, 1/в, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 4, 6, 8, 3, 23/а, 5/а, 12;

– ул. Рычкова, 7, 7/а, 5/а, 5;

– ул. Чкалова, 2/1, 2/д, 27, 28, 29, 30, 31, 24, 26, 3/1, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.