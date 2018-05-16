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16 мая Среда

Уфа   °

В центре Уфы более чем на месяц будет ограничено движение транспорта

ОБЩЕСТВО

В центре Уфы более чем на месяц будет ограничено движение транспорта Фото: ИА «Башинформ»

В центре Уфы более чем на месяц будет ограничено движение транспорта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В центре Уфы более чем на месяц будет ограничено движение транспорта.

С 17 мая по 24 июня движение на перекрестке улиц Мустая Карима и Чернышевского будет закрыто. Это делается в связи с реконструкцией участка тепломагистрали. При этом движение по Мустая Карима будет полностью перекрыто, по Чернышевского – на половине проезжей части. 

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Теги: ремонт дорог
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