В центре Уфы более чем на месяц будет ограничено движение транспорта Фото: ИА «Башинформ» В центре Уфы более чем на месяц будет ограничено движение транспорта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В центре Уфы более чем на месяц будет ограничено движение транспорта.

С 17 мая по 24 июня движение на перекрестке улиц Мустая Карима и Чернышевского будет закрыто. Это делается в связи с реконструкцией участка тепломагистрали. При этом движение по Мустая Карима будет полностью перекрыто, по Чернышевского – на половине проезжей части.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.