Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.91 ↑

EUR 73.86 ↑

16 мая Среда

Уфа   °

УГНТУ подписал соглашение с Российским государственным геологоразведочным университетом

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

УГНТУ подписал соглашение с Российским государственным геологоразведочным университетом

Фото: УГНТУ

УГНТУ подписал соглашение с Российским государственным геологоразведочным университетом

Фото: УГНТУ

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Москве 15 мая было подписано соглашение о сотрудничестве между Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и Российским государственным геологоразведочным университетом им. С. Орджоникидзе (МГРИ – РГГРУ). 

15 мая в г. Москве состоялся визит ректора УГНТУ Р.Н. Бахтизина и проректор по НИР Р.А. Исмакова в Российский государственным геологоразведочным университетом им. С. Орджоникидзе, в ходе которого было подписано соглашение о сотрудничестве между Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, университетом и Российским государственным геологоразведочным университетом им. С. Орджоникидзе.

Соглашение предусматривает сотрудничество в следующих направлениях:

1) совместная реализация различных образовательных программ (магистерских программ, программ МВА, дополнительных образовательных программ) с использованием кадрового потенциала университетов и современных технологий сетевого взаимодействия;

2) совместные проекты и разработки в научно-исследовательской и инновационной деятельности в топливно-энергетическом секторе;

3) публикационная активность аспирантов и профессорско-преподавательского состава университетов в области экономики, управления и энергетической дипломатии в топливно-энергетическом комплексе. 

Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ-РГГРУ) (ранее МГРИ, МГГА и МГГРУ) - высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке специалистов и горных инженеров для различных отраслей геологической и горнодобывающей промышленности - геологов, буровиков, геофизиков, маркшейдеров и экономистов.

Основан 17 апреля 1930 года из геологоразведочного факультета Московской горной академии. За всю историю МГРИ-РГГРУ было подготовлено более 30 тыс. специалистов, 1500 кандидатов и 400 докторов наук. В числе выпускников РГГРУ -более 1300 иностранцев из 78 стран мира. В честь МГРИ-РГГРУ назван минеральный вид — мгриит (Cu3AsSe3), открытый при участии сотрудников университета. 

Теги: угнту, соглашение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В валенках через Уральские горы в Сочи: В Башкирии нашлись пропавшие без вести друзья-подростки
В Башкортостане благополучно закончились поиски пропавших 13 мая друзей-подростков. Как сообщил агентству «Башинформ» отец подростка, ребята были найден
«Прикрывайте форточки и окна»: Жителей Башкирии встревожила рассылка о массовой обработке территорий от комаров и клещей
В Уфе на телефоны родителей, состоящих в школьных и детсадовских группах в WhatsApp, стали рассылать сообщение-предупреждение. Якобы «15 мая с 22.30 до
Житель Башкирии выиграл в лотерею более 83 млн рублей
Житель Башкортостана выиграл более 83 миллионов рублей в «Гослото «6 из 45». Он получит суперприз в размере 83 078 199 рублей, сообщает пресс-служба орга
В Уфе открытие старого моста откладывается на месяц
В Уфе открытие после ремонта старого моста через Белую откладывается на месяц. Ранее его планировали запустить в эксплуатацию ко Дню города – 12 июня. К
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть