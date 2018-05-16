УГНТУ подписал соглашение с Российским государственным геологоразведочным университетом Фото: УГНТУ



УГНТУ подписал соглашение с Российским государственным геологоразведочным университетом Фото: УГНТУ

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Москве 15 мая было подписано соглашение о сотрудничестве между Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и Российским государственным геологоразведочным университетом им. С. Орджоникидзе (МГРИ – РГГРУ).

15 мая в г. Москве состоялся визит ректора УГНТУ Р.Н. Бахтизина и проректор по НИР Р.А. Исмакова в Российский государственным геологоразведочным университетом им. С. Орджоникидзе, в ходе которого было подписано соглашение о сотрудничестве между Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, университетом и Российским государственным геологоразведочным университетом им. С. Орджоникидзе.

Соглашение предусматривает сотрудничество в следующих направлениях:

1) совместная реализация различных образовательных программ (магистерских программ, программ МВА, дополнительных образовательных программ) с использованием кадрового потенциала университетов и современных технологий сетевого взаимодействия;

2) совместные проекты и разработки в научно-исследовательской и инновационной деятельности в топливно-энергетическом секторе;

3) публикационная активность аспирантов и профессорско-преподавательского состава университетов в области экономики, управления и энергетической дипломатии в топливно-энергетическом комплексе.

Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ-РГГРУ) (ранее МГРИ, МГГА и МГГРУ) - высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке специалистов и горных инженеров для различных отраслей геологической и горнодобывающей промышленности - геологов, буровиков, геофизиков, маркшейдеров и экономистов.

Основан 17 апреля 1930 года из геологоразведочного факультета Московской горной академии. За всю историю МГРИ-РГГРУ было подготовлено более 30 тыс. специалистов, 1500 кандидатов и 400 докторов наук. В числе выпускников РГГРУ -более 1300 иностранцев из 78 стран мира. В честь МГРИ-РГГРУ назван минеральный вид — мгриит (Cu3AsSe3), открытый при участии сотрудников университета.