ДУМ Башкирии опубликовало список проводящих ифтары мечетей Уфы
УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Духовное управление мусульман Башкортостана опубликовало список уфимских мечетей, в которых в течение священного месяца Рамадан будут проводиться ифтары — вечера разговения во время поста.
Ихлас (ул.Сочинская, 43);
Гуфран (ул.Алтайская, 19);
Рамадан (ул.Бабушкина, 17г);
Первая соборная мечеть г. Уфы (ул.Тукаева, 52);
Хакимия (ул.Мустая Карима, 3);
РИУ ЦДУМ (ул.Чернышевского, 5);
Хамза-Хаджи (ул.Юрия Гагарина, 16г);
Мадина (ул. Фронтовых бригад, 10).
Прийти на ифтар может каждый желающий вне зависимости от национальности и вероисповедания. Накормить постящегося считается одним из богоугодных дел в исламе, проведение ифтаров в мечетях обеспечивают благотворители и прихожане.
Мусульманский пост, подразумевающий отказ от воды и еды в светлое время суток, начался 16 мая, продлится ровно 30 дней и завершится 15 июня праздником Ураза-байрам. Ураза является одним из пяти столпов ислама.