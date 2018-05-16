УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Духовное управление мусульман Башкортостана опубликовало список уфимских мечетей, в которых в течение священного месяца Рамадан будут проводиться ифтары — вечера разговения во время поста.

Ихлас (ул.Сочинская, 43);

Гуфран (ул.Алтайская, 19);

Рамадан (ул.Бабушкина, 17г);

Первая соборная мечеть г. Уфы (ул.Тукаева, 52);

Хакимия (ул.Мустая Карима, 3);

РИУ ЦДУМ (ул.Чернышевского, 5);

Хамза-Хаджи (ул.Юрия Гагарина, 16г);

Мадина (ул. Фронтовых бригад, 10).

Прийти на ифтар может каждый желающий вне зависимости от национальности и вероисповедания. Накормить постящегося считается одним из богоугодных дел в исламе, проведение ифтаров в мечетях обеспечивают благотворители и прихожане.

Мусульманский пост, подразумевающий отказ от воды и еды в светлое время суток, начался 16 мая, продлится ровно 30 дней и завершится 15 июня праздником Ураза-байрам. Ураза является одним из пяти столпов ислама.