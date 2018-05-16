В Уфе у налогового инспектора забрали четыре квартиры стоимостью 18 млн рублей Фото: ИА «Башинформ» В Уфе у налогового инспектора забрали четыре квартиры стоимостью 18 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе суд обратил в доход государства четыре квартиры, приобретенные налоговым инспектором. Бывшая сотрудница межрайонной инспекции была фигурантом уголовного дела по факту посредничества в передаче взятки, за что ее осудили к пяти годам лишения свободы условно, штрафу в 2 млн рублей и лишили права работать на госслужбе в течение пяти лет.

В ходе следствия выяснилось, что женщина приобрела три квартиры в микрорайоне «Айгуль» на улице Ленина и апартаменты в ЖК «Грин парк» на Менделеева, общей стоимостью 18 млн рублей, оформив документы на свою мать. Между тем законный доход чиновницы составлял 500-600 тысяч рублей в год. Судебная коллегия признала факт коррупционной составляющей. В итоге прокуратура добилась передачи незаконного имущества госслужащего в федеральный бюджет, сообщили в правоохранительном ведомстве.