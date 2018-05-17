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17 мая Четверг

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Сегодня в Башкирии стартует Выборочное наблюдение рациона питания населения

ОБЩЕСТВО

Сегодня в Башкирии стартует Выборочное наблюдение рациона питания населения Фото: автор

Сегодня в Башкирии стартует Выборочное наблюдение рациона питания населения Фото: автор

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии с 17 мая по 15 июня статистики проведут выборочное наблюдение рациона питания населения. Опрос респондентов будет вестись по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства на условиях добровольного согласия.

Сведения, записанные в вопросники, не подлежат разглашению и предназначены только для получения сводных статистических данных.

Как отметили в Башкортостанстате, выборочное наблюдение рациона питания населения проводится для получения статистической информации, отражающей социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания.

Задача исследования — получение статистических данных об уровне индивидуального потребления продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составе продуктовой «корзины» детей и взрослых.

Результаты выборочного наблюдения рациона питания населения предназначены для выработки и оценки эффективности мер реализации Концепции демографической политики России на период до 2025 года, приоритетного национального проекта «Здоровье».

Выборочное наблюдение рациона питания населения основано на опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех регионах страны, и проводится с охватом 45 тысяч домохозяйств один раз в пять лет.

 

Теги: Башкортостанстат, исследование, рацион питания
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