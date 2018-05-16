Уфимские школьники примерили профессию газовика Фото: Газпром трансгаз Уфа













Уфимские школьники примерили профессию газовика Фото: Газпром трансгаз Уфа

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

15 мая на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялось профориентационное мероприятие «Хочу стать газовиком. Пусть меня научат». Событие собрало 70 учеников 8-х классов с углубленным изучением предметов технической направленности из нескольких лицеев и школ Уфы.

Обращаясь к школьникам, начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития предприятия Роман Силищев отметил, что работа с молодежью и проведение профориентационных мероприятий – одно из ключевых направлений политики управления человеческими ресурсами газотранспортного предприятия.

Ребятам продемонстрировали фильм «Транспорт газа» о деятельности организации. Позже о профессиях, востребованных в обществе, рассказал ведущий инженер Учебно-производственного центра Олег Смирнов. Визит продолжился экскурсией, во время которой школьники посетили полигон Инженерно-технического центра и класс производственного тренинга Учебно-производственного центра.

Затем восьмиклассники отправились в спортивный комплекс «Витязь», где на нескольких площадках развернулась увлекательная профориентационная игра, разработанная специалистами «Газпром трансгаз Уфа». Куратор каждой площадки из числа молодых работников предприятия приветствовал группу коротким рассказом о филиалах общества и объяснил задание. В ходе его выполнения школьникам предстояло проявить смекалку и умение взаимодействовать друг с другом, принимая совместные эффективные решения в составе команды. По завершении ученики построили газопровод, применив в качестве материала бумагу и скотч.

Как отметила организатор мероприятия, ведущий инженер Группы развития и найма ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ирина Садовская, подобный формат профориентационной работы реализуется впервые. «Сегодня здесь собрались школьники, победители олимпиад по физике и математике со всего города. Ребята целенаправленно занимаются в профильных классах и планируют связать свою жизнь с инженерными специальностями. Мы будем рады видеть их после завершения учебы среди наших работников!».

По словам представителя управления образования Уфы Светланы Еникеевой, знакомство со сферой производства «изнутри» определенно способствует осознанному выбору школьниками будущей профессии.