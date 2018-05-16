В каких районах Башкирии самые крепкие браки и где больше всего разводов Фото: Олег Яровиков В каких районах Башкирии самые крепкие браки и где больше всего разводов Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Самые крепкие браки в Башкортостане заключают в Ермекеевском, Уфимском, Бураевском, Татышлинском, Зилаирском, Балтачевском, Илишевском, Мишкинском, Бижбулякском, Бакалинском и Чекмагушевском районах.

А вот самое большое количество разводов зафиксировано в Уфе, Кумертау, Агидели, Стерлитамаке и Благовещенске. Эти данные привела министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова на пресс-конференции в ИА «Башинформ».

По словам главы ведомства, в настоящее время в республике проживают 294 тысячи неполных семей, из них имеющих детей до 18 лет — 152 тысячи.

«Все мы понимаем, что большинство семей разводятся из-за бытовых проблем. Чтобы этого не произошло, нужны нормальные доходы, жилищные условия, детские сады и ясли, то есть целый комплекс вопросов», — отметила Ленара Иванова.

Еще один вариант, предложенный и уже реализуемый региональным Минтруда, — пилотный проект «Семейная навигация». Он реализуется совместно с Госкомитетом по делам юстиции. Главная цель проекта — профилактика разводов путем внедрения примирительных технологий.

В Демском, Советском, Октябрьском, Орджоникидзевском районах Уфы, в Бирском, Чишминском, Кармаскалинском районах и в Кумертау в комнатах примирения при ЗАГСах, а также при мировых судьях медиаторы бесплатно помогают гражданам разрешать семейные конфликты. Данные муниципалитеты выбраны не случайно. В них, согласно проведенной аналитике, наблюдается рост количества разводов.

Ленара Иванова поделилась первыми результатами: «они положительные, семьи откликаются на призыв и соглашаются работать с нашими медиаторами».

«Наша общая задача — профилактика семейного благополучия. Главное — вовремя увидеть проблему и организовать социальное сопровождение, потому что во многих случаях это может снять все недопонимания», — сказала министр.