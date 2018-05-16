Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.91 ↑

EUR 73.86 ↑

16 мая Среда

Уфа   °

В каких районах Башкирии самые крепкие браки и где больше всего разводов

ОБЩЕСТВО

В каких районах Башкирии самые крепкие браки и где больше всего разводов Фото: Олег Яровиков

В каких районах Башкирии самые крепкие браки и где больше всего разводов Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

 Самые крепкие браки в Башкортостане заключают в Ермекеевском, Уфимском, Бураевском, Татышлинском, Зилаирском, Балтачевском,  Илишевском, Мишкинском, Бижбулякском, Бакалинском и Чекмагушевском районах.

А вот самое большое количество разводов зафиксировано в Уфе, Кумертау, Агидели, Стерлитамаке и Благовещенске. Эти данные привела министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова на пресс-конференции в ИА «Башинформ».

По словам главы ведомства, в настоящее время в республике проживают 294 тысячи неполных семей, из них имеющих детей до 18 лет — 152 тысячи.

«Все мы понимаем, что большинство семей разводятся из-за бытовых проблем. Чтобы этого не произошло, нужны нормальные доходы, жилищные условия, детские сады и ясли, то есть целый комплекс вопросов», — отметила Ленара Иванова.

Еще один вариант, предложенный и уже реализуемый региональным Минтруда, — пилотный проект «Семейная навигация». Он реализуется совместно с Госкомитетом по делам юстиции. Главная цель проекта — профилактика разводов путем внедрения примирительных технологий.

В Демском, Советском, Октябрьском, Орджоникидзевском районах Уфы, в Бирском, Чишминском, Кармаскалинском районах и в Кумертау в комнатах примирения при ЗАГСах, а также при мировых судьях медиаторы бесплатно помогают гражданам разрешать семейные конфликты. Данные муниципалитеты выбраны не случайно. В них, согласно проведенной аналитике, наблюдается рост количества разводов.

Ленара Иванова поделилась первыми результатами: «они положительные, семьи откликаются на призыв и соглашаются работать с нашими медиаторами».

«Наша общая задача — профилактика семейного благополучия. Главное — вовремя увидеть проблему и организовать социальное сопровождение, потому что во многих случаях это может снять все недопонимания», — сказала министр.

Теги: семейная политика, браки, разводы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В валенках через Уральские горы в Сочи: В Башкирии нашлись пропавшие без вести друзья-подростки
В Башкортостане благополучно закончились поиски пропавших 13 мая друзей-подростков. Как сообщил агентству «Башинформ» отец подростка, ребята были найден
«Прикрывайте форточки и окна»: Жителей Башкирии встревожила рассылка о массовой обработке территорий от комаров и клещей
В Уфе на телефоны родителей, состоящих в школьных и детсадовских группах в WhatsApp, стали рассылать сообщение-предупреждение. Якобы «15 мая с 22.30 до
В Уфе открытие старого моста откладывается на месяц
В Уфе открытие после ремонта старого моста через Белую откладывается на месяц. Ранее его планировали запустить в эксплуатацию ко Дню города – 12 июня. К
Житель Башкирии выиграл в лотерею более 83 млн рублей
Житель Башкортостана выиграл более 83 миллионов рублей в «Гослото «6 из 45». Он получит суперприз в размере 83 078 199 рублей, сообщает пресс-служба орга
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть