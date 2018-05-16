Жительница Башкирии за сорванную поездку в Китай отсудила у туроператора более 120 тысяч рублей неустойки Фото: автор Жительница Башкирии за сорванную поездку в Китай отсудила у туроператора более 120 тысяч рублей неустойки Фото: автор

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Межгорья к турагентству, туроператору, платежному агенту и авиакомпании о защите прав потребителя в сфере оказания туруслуг.

По информации пресс-службы суда, в декабре 2017 года женщина купила путевку в Китай за 144 254 рубля. Позже полетная программа была отменена, тогда клиентка отказалась от исполнения договора и потребовала вернуть ей деньги. Турфирма вернула оплаченную сумму только спустя месяц.

В суде представитель ответчиков пояснила, что в декабре действительно полетная программа в Китай была отменена, направления рейсов были изменены с острова Хайнань на город Нячанг (Вьетнам) с сохранением категории отеля, типа питания и продолжительности пребывания. Потом от туроператора поступила информация, что рейсы во Вьетнам также не состоятся.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд установил, что свои обязательства перед истцом по договору реализации туристского продукта туроператор не исполнил, а значит нарушил ее права как потребителя, и потому должен нести установленную законом ответственность в виде неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.

Решением суда исковые требования жительницы Межгорья были удовлетворены частично. С туроператора взысканы неустойка в размере 122 903 рубля, компенсация морального вреда и штраф в размере 50% от взысканной суммы. Решение суда в законную силу пока не вступило.