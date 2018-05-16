УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». На Уфимском железнодорожном вокзале совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, региональной общественной организацией «Позитивная среда», Уфимским Центром общественной безопасности и группой волонтеров была организована просветительская акция, призванная привлечь внимание к проблеме распространения вируса иммунодефицита.

«Для нас это уже не первый опыт поддержки подобных социально значимых инициатив. На этот раз в течение двух часов среди пассажиров пригородных поездов было распространено более 3 тысяч специальных памяток и листовок, где содержалась информация о ВИЧ и СПИД, а также рекомендации, следование которым поможет защитить себя от этого заболевания», — сообщили в пресс-службе БППК.

Для привлечения к акции большего числа участников были задействованы возможности имеющегося в вагонах телевизионного оборудования. К традиционным транслируемым в поездах программам добавили специальные тематические видеоролики и фильмы, предоставленные профилактическим центром.

В пригородной компании считают себя обязанными быть сопричастными в борьбе с «чумой XXI века», ведь каждый третий пассажир ППК — представитель молодёжного сообщества — учащийся или студент.

В ближайшее время волонтёры помогут распространить дополнительно более 2 тысяч листовок и плакатов в пригородных поездах, курсирующих по Пензенской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областям, а также Республике Мордовия.

Справка. Пятая всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит с 14 по 20 мая 2018 года. Её организует Фонд социально-культурных инициатив при поддержке федеральных ведомств — министерства здравоохранения, министерства образования и науки, министерства связи и массовых коммуникаций, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Союза ректоров России, ведущих высших учебных заведений, а также Русской Православной Церкви. Оргкомитет акции возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив, председатель попечительского совета комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светлана Медведева.

Проект по противодействию распространению ВИЧ-инфекции стартовал в стране в начале 2016 года. Сегодня акция «Стоп ВИЧ/СПИД» входит в число мероприятий, реализуемых в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, утверждённой распоряжением Правительства России.

За период проведения акции в декабре 2017 года тестирование на ВИЧ прошли по всей стране около 1 млн человек (6000 стационарных и 965 мобильных пунктов). Всего за последний год, по данным Министерства здравоохранения РФ, прошли медицинское освидетельствование на ВИЧ почти 34 млн россиян.