Башкирия в федеральных СМИ: в Уфе богатые фрилансеры, почему появляются нелегальные лагеря и где наиболее сильные позиции у оппозиции Фото: womensplay.net Башкирия в федеральных СМИ: в Уфе богатые фрилансеры, почему появляются нелегальные лагеря и где наиболее сильные позиции у оппозиции Фото: womensplay.net

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Число смертей от передозировки наркотиков в Поволжье выросло на 21%. Башкортостан стал одним из лидеров по смертности от наркотиков наряду с Татарстаном, Пермским краем, Нижегородской и Самарской областями.

Наркоситуация в Поволжье. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что смертность в результате передозировки наркотиков в Поволжье выросла на 21%. Такие данные он привел на совещании в Саратове, сообщает ТАСС.

«Отмечается рост на 21% количества регистрируемых случаев смерти от отравлений наркотическими средствами», — подчеркнул секретарь Совбеза. По его словам, наибольшее число таких инцидентов зарегистрировано в Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Башкирии и Нижегородской области.

При этом наркоситуацию в Поволжье в целом удалось стабилизировать, констатировал Патрушев. Общий уровень заболеваемости наркоманией в округе снизился на 8% в 2017 году. В прошлом году в Поволжье было выявлено более 36 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,6% больше, чем в 2016 году. Количество изъятых наркотиков выросло почти вдвое, говорится в ТАСС.

Почему появляются нелегальные лагеря. Минобрнауки работает над созданием федерального реестра детских лагерей, пишет «Парламентская газета». Как сообщил замминистра образования и науки Павел Зенькович на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Федеральный реестр детских лагерей появится уже в «обозримой перспективе». «Точных сроков я назвать не могу, но в уже обозримой перспективе такой реестр появится, — сказал он. — Это вопрос технический».

При этом в Комитете СФ призвали ускорить создание такого перечня. «В связи с тем, что федерального реестра детских лагерей у нас нет, продолжают появляться нелегальные лагеря», — констатировала член комитета.

В настоящее время в России созданы региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей.

Как отметила первый зампред Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сенаторы изначально выступали за создание федерального реестра детских лагерей. В этом году планируется открытие 45 136 организаций отдыха и оздоровления детей. В них отдохнут более шести миллионов детей, информирует газета. Консолидированный бюджет оздоровительной кампании составит 48 млрд рублей.

Свободные и богатые. Уфа попала в тройку городов с самой высокой зарплатой фрилансерам. Средний доход фрилансеров по стране составил 44 тысячи рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследования сервиса Avito. Наиболее высокий спрос на фрилансеров зафиксирован в сфере транспорта и логистики — 25,5 процента от общего числа вакансий в России. На втором месте оказались студенты и другие соискатели без опыта работы — 17,4 процента. Им предлагаются такие вакансии, как грузчик, менеджер по работе с клиентами и официант. На третьем месте — персонал из автомобильного бизнеса. Таких вакансий 11,8 процента.

При этом самые высокие зарплаты среди фрилансеров зафиксированы в Москве — 57,6 тысячи рублей, Екатеринбурге — 50,5 тысячи и Уфе — 49,8 тысячи рублей. В исследовании отмечается, что больше всего платят фрилансерам в сфере транспорта и логистики, меньше всего — домашнему персоналу.

Сторонникам Навального смягчили наказание. Как передает INTERFAX.RU , Верховный суд Башкирии сократил срок содержания под стражей юристу штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе Федору Телину, который участвовал в несогласованной акции протеста 5 мая. После рассмотрения апелляционной жалобы срок административного ареста активисту сокращен с 25 до 20 суток. Ранее тот же суд смягчил наказание координатору штаба Лилии Чанышевой. Ее срок пребывания под административным арестом сокращен с 30 до 18 суток.

5 мая в Уфе сторонники Навального устроили несогласованный митинг на площади имени Ленина. 8 мая полицейские задержали Чанышеву и Телина. Октябрьский районный суд Уфы признал их виновными в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и арестовал, напомнили в издании.

Избранные. В Москве названы финалисты молодежной литературной премии «Лицей», среди них — известный писатель из Уфы.

Как пишет «Российская газета», в Москве на торжественной церемонии председатель экспертного совета премии Владимир Березин сообщил журналистам, что «премия "Лицей" в этом году получила 3 069 заявок. А поскольку во «второй тур» вышли двадцать человек, можно сказать, что они прошли конкурс 150 человек на место». Средний возраст авторов составляет 28 лет. Что касается географии — «в ней не представлена только Антарктида. Потому что Африка, Азия, Америка и, конечно, Европа там есть. И, разумеется, это все наши города от Владивостока до Калининграда. Есть и совсем маленькие населенные пункты», отмечают организаторы.

Выбирать из финалистов победителей предстоит жюри, во главе которого критик и писатель, лауреат «Большой книги» Лев Данилкин, рассказали в газете. Кто из финалистов окажется лауреатом, станет известно в день рождения Александра Сергеевича Пушкина — 6 июня. В каждой из двух номинаций — проза и поэзия предусмотрены три приза: первое место — 1 200 000 рублей, второе место — 700 000 рублей, третье место — 500 000 рублей.

Среди 20 финалистов литературной премии «Лицей» имени А. Пушкина известный писатель из Уфы Игорь Савельев. На суд жюри представлена его проза «Ложь Гамлета».

Нападение на ювелирный магазин. Двое неизвестных совершили разбойное нападение на ювелирный магазин в Уфе, воспользовавшись газовым баллончиком. Злоумышленники разбили витрину и забрали украшения в присутствии администратора, сообщил телеканал 360tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На записи с камер видеонаблюдении видно, как «грабители врываются в магазин. Один из них угрожает сотрудникам ювелирного, пока второй разбивает витрины молотком. Пока злоумышленники отвернулись, покупательница успела скрыться с места ЧП. Собрав добычу в сумку, похитители скрылись». Как отмечается в сообщении, «на данный момент злоумышленников еще не поймали. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Демократы отказались от большой коалиции. Об этом узнали в «Независимой газете». Оппозиционные партии ждут политических перемен в стране, но на осенних выборах не спешат договариваться.

Как выяснила «НГ», к региональным выборам демократические силы готовятся по-разному. «На первом месте по активности «Яблоко», которое выставит кандидатов более чем в десятке субъектов РФ, в том числе на губернаторские посты. Следом идет «Открытая Россия» (ОР), намеренная сосредоточиться на муниципалитетах. Партия перемен и ПАРНАС будут участвовать в кампании более точечно. Кандидаты пока подбираются, но уже понятно, что демкоалиция не планируется», — отмечается в издании.

Лидер ОР Андрей Пивоваров сообщил «НГ», что вопрос об участии в выборах совет движения обсудит 25 мая. «Уже есть желающие баллотироваться в гордуму Тюмени, в заксобрания Ростовской области и Башкирии». Однако основной упор ОР сделает на муниципальные выборы, полагая, что на них побеждать будет легче.

Председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев поделился с «НГ» предварительными планами: «Я надеюсь, что мы примем участие в выборах в Хурал Калмыкии и Курултай Башкирии: там у нас наиболее сильные позиции».