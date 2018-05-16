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16 мая Среда

Уфа   °

Сегодня в Башкирии проходит акция «Позвони родителям»

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Башкирии проходит акция «Позвони родителям», инициированная в рамках Семейной недели Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Жителей республики просят сегодня лишний раз порадовать своих дорогих и близких людей своим вниманием, заботой, теплыми и душевными словами, которые всегда ждут их звонка – родителей, дедушек, бабушек, других родственников. 

В рамках Семейной недели продолжается также акция «Семейный бумеранг доброты». Цель акции заключается в сборе новых и бывших в употреблении детских товаров и передаче их в семьи, где одновременно родились двое  и более детей. Прием детских товаров осуществляют Центры «Семья», расположенные в каждом городе и районе республики. 

Неделя семьи, приуроченная к празднованию Международного дня семьи, проходит в регионе с 14 по 20 мая. С программой можно ознакомиться на сайте Министерства семьи и труда, а также на республиканском семейном портале

Теги: акции, «Семейная неделя»
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