УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Башкирии проходит акция «Позвони родителям», инициированная в рамках Семейной недели Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Жителей республики просят сегодня лишний раз порадовать своих дорогих и близких людей своим вниманием, заботой, теплыми и душевными словами, которые всегда ждут их звонка – родителей, дедушек, бабушек, других родственников.

В рамках Семейной недели продолжается также акция «Семейный бумеранг доброты». Цель акции заключается в сборе новых и бывших в употреблении детских товаров и передаче их в семьи, где одновременно родились двое и более детей. Прием детских товаров осуществляют Центры «Семья», расположенные в каждом городе и районе республики.

Неделя семьи, приуроченная к празднованию Международного дня семьи, проходит в регионе с 14 по 20 мая. С программой можно ознакомиться на сайте Министерства семьи и труда, а также на республиканском семейном портале.