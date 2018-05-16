УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкортостана приглашают принять участие в первом межрегиональном конкурсе «Деревенька моя». Организует его некоммерческое партнерство «Альянс фондов местных сообществ Пермского края в рамках проекта «Фонды местных сообществ — центры развития малых территорий» при поддержке Фонда президентских грантов.

Основная цель конкурса — содействовать поддержке и поощрению общественных инициатив жителей сельских территорий, направленных на улучшение качества жизни населения через работу общественных, муниципальных, негосударственных некоммерческих организаций, а также органов местного самоуправления. Конкурс направлен на развитие лидерства и активной гражданской позиции у жителей села и консолидацию позитивного опыта, накопленного в сельских территориях, для последующего его распространения и тиражирования.

На конкурсе определят лучшее поселение муниципального района, самую преуспевающую, спортивную, безопасную деревню, самую дружную территорию.

Заявки для участия принимаются от общественных инициативных групп, некоммерческих организаций, фондов местных сообществ, других организаций и учреждений до 1 июня по электронным адресам consaltingperm@list.ru, ris58@mail.ru, fondufa@mail.ru)

Победители конкурса получат финансовую поддержку для создания видеофильмов о своей территории, ресурсную поддержку для технической модернизации деятельности фонда местного сообщества или НКО, действующих на территории, финансовую или ресурсную поддержку для реализации социальной инициативы жителей села, возможность принять участие в поездке по обмену опытом.

C Положением о конкурсе «Деревенька моя» и формой заявки можно ознакомиться на сайте НП «Альянс фондов местных сообществ Пермского края».