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16 мая Среда

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В Уфе активисты ОНФ провели экологическую акцию «Чистый берег»

ОБЩЕСТВО

В Уфе активисты ОНФ провели экологическую акцию «Чистый берег» Фото: пресс-служба ОНФ

В Уфе активисты ОНФ провели экологическую акцию «Чистый берег» Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с местными жителями и администрациейЛенинского района провели экологическую акцию «Чистый берег» на озере Долгое. К уборке прибрежной зоны присоединились депутаты уфимского горсовета и коммунальных служб. За несколько часов участники акции очистили прибрежную линию от мусора, битого стекла и твердых коммунальных отходов. «Акцию с символичным названием «Чистый берег» в микрорайоне Нижегородка мы проводим уже второй раз, — рассказала член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Алина Сулейманова. – В прошлом году в рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, через озеро Долгое был возведен пешеходный переход. Перед началом работ местные жители предложили привести в порядок прилегающую территорию, мы с удовольствием поддержали инициативу активных граждан. В итоге экологическая акция стала настоящим народным субботником и мы приняли решение сделать его традиционным». В ближайшее время активисты Народного фронта совместно с Салаватским клубом спелеологов в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» проведут экологическую акцию около водопада Кукраук и на территории комплексного памятника природы «Скала Калим-Ускан и пещера Салавата Юлаева» в Ишимбайском районе.

Теги: ОНФ, экология, акции
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