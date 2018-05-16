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16 мая Среда

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В Башкирии спасатели проведут 140 профилактических рейдов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии спасатели проведут 140 профилактических рейдов Фото: автор

В Башкирии спасатели проведут 140 профилактических рейдов Фото: автор

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Для обеспечения безопасности и предупреждения несчастных случаев на водных объектах, летом-2018 Аварийно-спасательная служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям запланировала проведение 140 профилактических рейдов. Среди них — 59 обучающих занятий в детских оздоровительных лагерях. Ребятам не только расскажут об основных правилах поведения на водоёмах, но и проведут практические занятия по оказанию первой помощи, а также ознакомят со спасательным оборудованием. 81 выезд планируется совершить для выставления временных спасательных постов в местах массового несанкционированного отдыха людей на водных объектах. Во время этих дежурств спасатели не только будут готовы вовремя прийти на помощь, но и провести профилактические беседы с отдыхающими и раздать памятки.

По информации пресс-службы ведомства, водолазы уже приступили к обследованию дна мест купания в соответствии с заявками организаций. За прошлый год они обследовали 37 пляжей, 14 из которых находились на территории детских оздоровительных лагерей. Всего в службе работают 48 водолазов на семи водолазных станциях.

«Комплекс мероприятий, запланированный спасателями и водолазами этим летом, направлен на значительное снижение количества происшествий на водных объектах. Однако очень многое зависит также от культуры безопасного поведения самих отдыхающих на водных объектах», — пояснили в Госкомитете РБ по ЧС.

Справочно: В 2017 году в результате несчастных случаев на водных объектах республики погибло 93 человека, из них 80 мужчин, пять женщин и восемь детей. По состоянию на 15 мая 2018 года, на водных объектах погибло четыре человека: двое мужчин, одна женщина и один ребенок.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, рейды, профилактика
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