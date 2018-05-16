Лучшими на чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Башкирии стали женщины Фото: пресс-служба ОПФР по РБ Лучшими на чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Башкирии стали женщины Фото: пресс-служба ОПФР по РБ

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице состоялся VI республиканский конкурс по компьютерному многоборью среди неработающих пенсионеров. Его организатором выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» при поддержке Минтруда РБ, Отделения Пенсионного фонда России по РБ, а также Госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы.

Чемпионат проводился по четырем номинациям. Среди них — составление презентации «Курорты Кавказских минеральных вод»; работа на портале Пенсионного фонда России; работа в поисковой системе «Яндекс»; задание по Государственной информационной системе ГИС ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по РБ, по итогам соревнований лучшей среди уверенных пользователей стала уфимка Любовь Егорова. «Серебро» — у Галины Султановой из Салавата, «бронза» — у Фанзии Гарафутдиновой из Буздякского района республики.

Победители в личном зачете представят Башкирию на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Он пройдет в Пятигорске с 5 по 8 июня.