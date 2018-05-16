Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.91 ↑

EUR 73.86 ↑

16 мая Среда

Уфа   °

Лучшими на чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Башкирии стали женщины

ОБЩЕСТВО

Лучшими на чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Башкирии стали женщины Фото: пресс-служба ОПФР по РБ

Лучшими на чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Башкирии стали женщины Фото: пресс-служба ОПФР по РБ

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице состоялся VI республиканский конкурс по компьютерному многоборью среди неработающих пенсионеров. Его организатором выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» при поддержке Минтруда РБ, Отделения Пенсионного фонда России по РБ, а также Госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы.

Чемпионат проводился по четырем номинациям. Среди них — составление презентации «Курорты Кавказских минеральных вод»; работа на портале Пенсионного фонда России; работа в поисковой системе «Яндекс»; задание по Государственной информационной системе ГИС ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по РБ, по итогам соревнований лучшей среди уверенных пользователей стала уфимка Любовь Егорова. «Серебро» — у Галины Султановой из Салавата, «бронза» — у Фанзии Гарафутдиновой из Буздякского района республики.

Победители в личном зачете представят Башкирию на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Он пройдет в Пятигорске с 5 по 8 июня. 

Теги: чемпионат по компьютерному многоборью, пенсионеры
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Прикрывайте форточки и окна»: Жителей Башкирии встревожила рассылка о массовой обработке территорий от комаров и клещей
В Уфе на телефоны родителей, состоящих в школьных и детсадовских группах в WhatsApp, стали рассылать сообщение-предупреждение. Якобы «15 мая с 22.30 до
В валенках через Уральские горы в Сочи: В Башкирии нашлись пропавшие без вести друзья-подростки
В Башкортостане благополучно закончились поиски пропавших 13 мая друзей-подростков. Как сообщил агентству «Башинформ» отец подростка, ребята были найден
В Уфе открытие старого моста откладывается на месяц
В Уфе открытие после ремонта старого моста через Белую откладывается на месяц. Ранее его планировали запустить в эксплуатацию ко Дню города – 12 июня. К
Сегодня с заходом солнца наступит священный для мусульман месяц Рамазан
Сегодня вечером с закатом солнца мусульмане всего мира встретят самый важный и почетный месяц лунного календаря – Рамазан. В мечетях Башкортостана нач
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть