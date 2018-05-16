Житель Башкирии выиграл в лотерею более 83 млн рублей
Житель Башкирии выиграл в лотерею более 83 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»
Житель Башкирии выиграл в лотерею более 83 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Житель Башкортостана выиграл более 83 миллионов рублей в «Гослото «6 из 45». Он получит суперприз в размере 83 078 199 рублей, сообщает пресс-служба организаторов розыгрыша. Известно, что наш соотечественник купил билет в лотерейном киоске 15 мая. Билет стоил 200 рублей.