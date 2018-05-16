Где уфимцы сказали заграничному роумингу «гудбай» во время майских каникул Фото: Мегафон Где уфимцы сказали заграничному роумингу «гудбай» во время майских каникул Фото: Мегафон

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В минувшие майские праздники по мнению экспертов международного туристического метапоиска momondo.ru интерес уфимцев к авиаперелетам вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. По данным ресурса, для туристов из Уфы самыми востребованными заграничными направлениями стали Стамбул и Прага. Самыми популярными странами среди любителей пакетных туров по информации уфимского агентства «Калина-тур» стали Турция, Дубай и Кипр. В преддверии майских праздников МегаФон предложил своим абонентам опцию для того, чтобы сделать использование услуг за границей таким же, как в Республике Башкортостан.

С новой опцией «Роуминг гудбай» интернет, звонки и SMS за границей башкирским пользователям предоставляются на тех же условиях, что и дома. Сервисом можно воспользоваться в Турции, ОАЭ, Чехии, на Кипре и еще в 37 странах. Сказать роумингу «гудбай» может любой абонент МегаФона – и физическое лицо, и корпоративный клиент.

В каждой стране без подключения специальных опций стоимость услуг, например, на звонки разная. К примеру, в Стамбуле минута разговора с Россией абонентам обойдется в 79 рублей, на Кипре – 49 рублей. Если

позвонить домой из аэропорта Праги, за минуту придется заплатить 89 рублей. А в Дубае — уже 199. Входящие в международном роуминге также платные.

«Теперь за границей можно не задумываться о стоимости услуг, пользоваться картами, поисковиками, почтой, мессенджерами и всеми привычными сервисами по домашним ценам. Подключение услуги «Роуминг гудбай» бесплатное, а ежедневная стоимость составляет 299 рублей. Это даже дешевле, чем две минуты разговоров в Объединенных Арабских Эмиратах без подключения роуминговых опций. Поэтому для активных пользователей услуг связи это отличная возможность экономить в путешествиях», — прокомментировал руководитель по работе на массовом рынке компании «МегаФон» в Республике Башкортостан Азат Курамшин.

Абонентам популярной тарифной линейки «Включайся!» при подключении опции «Роуминг гудбай» мессенджеры и социальные сети при использовании за рубежом будут также предоставляться безлимитно, как и дома. Сервис работает одинаково при перемещении между разными странами, что немаловажно, например, для любителей путешествий по Европе. Полный список стран и подробные условия предоставления опции можно узнать на сайте www.megafon.ru.