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16 мая Среда

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Башкирия присоединяется к спортивным субботникам ОНФ

ОБЩЕСТВО

Башкирия присоединяется к спортивным субботникам ОНФ Фото: открытые источники

Башкирия присоединяется к спортивным субботникам ОНФ Фото: открытые источники

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты Общероссийского народного фронта организовали экологическую акцию по уборке мусора в новом спортивном формате – плоггинг (процесс уборки мусора во время пробежки). ОНФ дал старт серии акций по проведению плоггинга во всех регионах.

В начале мая этого года на интернет-ресурс Народного фронта «Интерактивная карта свалок» поступило обращение от граждан с жалобой на захламление территории рядом с рекой Яуза. Активисты Народного фронта решили привести участок в порядок и организовали экологическую акцию, в которой приняли участие более 200 человек. Это активисты ОНФ, а также студенты высших учебных заведений. Помимо основной части по уборке мусора в ходе акции прошли соревнования по бегу, воркауту, а также был организован небольшой граффити-фестиваль. Мероприятия проходили на площадке перед зданием Московского государственного областного университета.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов подчеркнул, что плоггинг был очень позитивно воспринят участниками акции и показал свое преимущество перед традиционными субботниками. «Собирать мусор в ходе спортивных состязаний гораздо интереснее, чем делать это в привычном формате. Этим мероприятием в Подмосковье мы дали старт большой сетевой акции по проведению плоггинга в других регионах. В ближайшее время к нашей акции присоединятся Ивановская, Вологодская, Мурманская, Свердловская, Тульская, Кировская, Новгородская, Тамбовская, Оренбургская, Костромская области, республики Башкортостан, Карачаево-Черкесия и Ингушетия, а также город Москва», — сообщил Миронов.

Он отметил, что плоггинг — это экологическая эстафета. Как правило, пробежки устраиваются в парках или на набережных. На сегодняшний день такие мероприятия на регулярной основе проводятся во многих европейских странах и пользуются популярностью у жителей и, прежде всего, представителей молодежи. Такие акции представители проекта ОНФ «Генеральная уборка» хотят сделать популярными для молодежи по всей территории России, добавил Миронов.

Теги: ОНФ. спортивные субботники
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