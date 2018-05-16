В Ростове-на-Дону прошел традиционный сабантуй Фото: Исполком Всемирного курултая башкир











В Ростове-на-Дону прошел традиционный сабантуй Фото: Исполком Всемирного курултая башкир

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

12 мая в парке «Плевен» в городе Ростове-на-Дону прошел традиционный праздник плуга – сабантуй. В этом году он проходил здесь уже в 15-й раз.

В народном празднике приняли участие артисты из Башкортостана, Татарстана, Ростова-на-Дону и Ростовской области, ансамбли грузинской, азербайджанской, греческой, армянской, киргизской и других национальных центров, а также представители татаро-башкирского культурного центра.

Как рассказали в пресс-службе Исполкома Всемирного курултая башкир, Башкирию на ростовском сабантуе представляли участники Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения: Рим Аскаров, Дамира Амангильдина, Динар Абдуллин, Гузелия Янгазина. Руководитель творческой группы СГТКО — Эльвира Галиакберова.

Для гостей праздника были организованы традиционные конкурсы и состязания, в том числе и соревнования по борьбе корэш.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкортостане утвержден график традиционных сабантуев, которые пройдут в регионах России — местах компактного проживания башкир и татар.