К концу недели в Уфе потеплеет до +26 Фото: Ксения Калинина К концу недели в Уфе потеплеет до +26 Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Конец рабочей недели в Уфе обещает быть теплым, говорят синоптики. После ночных заморозков, которые Башгидромет прогнозирует 17 мая в отдельных районах республики, завтра днем столбик термометра поднимется до +19..+24. Возможны кратковременные дожди.

Осадки возможны и в пятницу. 18 мая ночью по республике будет +6..+11, днем — +16..+21, такая же погода ожидается и в Уфе.

В субботу, 19 мая, небольшая облачность в башкирской столице сохранится, но дождя в этот день не будет. Воздух прогреется до +22.

20 мая станет еще теплее – до +26 градусов. Ночью – до +10..+12. Однако солнца в воскресенья в Росгидрометцентре не обещают – будет облачно, временами пройдут дожди.