Закрепление 22-й кнопки за местными телеканалами обсудят в Госдуме Фото: Сайт ОНФ Закрепление 22-й кнопки за местными телеканалами обсудят в Госдуме Фото: Сайт ОНФ

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Представители Общероссийского народного фронта обсудят в Госдуме проект поправок в закон о СМИ. Обсуждение инициировано для того, чтобы закрепить 22-ю кнопку за местными телеканалами, сообщает сайт ОНФ.

К сопредседателю Центрального штаба ОНФ, вице-спикеру Госдумы Ольге Тимофеевой от имени 40 региональных телекомпаний обратилась Ассоциация городских телерадиовещателей. Члены организации озвучили просьбу организовать широкое обсуждение исполнения поручения президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина о закреплении 22-й кнопки на телевизионном пульте за местными каналами.

Проработка идеи должна проходить с участием профессионального сообщества и представителей муниципалитетов, считают участники ассоциации. Аналогичное обращение было направлено председателю правительства РФ и руководителю Контрольного управления президента РФ.

По итогам медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который Народный фронт провел в марте 2018 г., Владимир Путин поручил правительству до 1 июля решить вопрос целесообразности закрепления 22-й кнопки на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами. Ранее такое решение было принято для региональных телеканалов, которые получили 21-ю кнопку на телевизионном пульте.

Муниципальные тележурналисты на встрече с главой государства объяснили, что пока есть аналоговое вещание, у телезрителей остается возможность видеть местные каналы. Но когда телевещание полностью перейдет на цифровой формат, жители муниципальных образований могут остаться без местных новостей.

«Закрепление 21-й кнопки за региональными телеканалами – лишь первый шаг по предотвращению ситуации, когда население агломераций останется без оперативной информации о происходящем в их конкретной местности. Если приоритет будет отдан только федеральным каналам, где повестка касается страны в целом, или региональным, где местные новости также лишь в незначительной мере находят отображение, зритель не сможет найти ответы на волнующие его вопросы. В жесткой конкурентной борьбе муниципальные каналы считают каждую копейку, и поддержка в виде постоянного присутствия на 22-й кнопке позволит им развиваться и эффективней решать вопросы информирования и решения реальных проблем своей аудитории», – пояснила в письме руководитель Ассоциации городских телерадиовещателей Алина Сулейманова.

По подсчетам ассоциации, на 22-ю кнопку могли бы претендовать 169 городов с населением более 100 тыс. человек и около 222 телекомпаний, способных соответствовать требованиям закона о СМИ, которые предъявляются к региональным телекомпаниям – претендентам на 21-ю кнопку. Среди этих требований – 75% продукции на языках народов РФ, которая произведена гражданами РФ, а также круглосуточное вещание.

«Мы поддерживаем предложение, с которым на Медиафоруме ОНФ выступили журналисты, и считаем логичным оказать муниципальным телеканалам такую же поддержку, какую уже получили региональные телевизионщики. В ближайшее время мы организуем на площадке Госдумы обсуждение проекта поправок в закон о СМИ, которые необходимы для того, чтобы закрепить 22-ю кнопку за местными телеканалами», – заявила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.