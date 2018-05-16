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16 мая Среда

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Студенческие отряды Башкортостана открывают трудовой семестр

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Студенческие отряды Башкортостана открывают трудовой семестр.

2 тыс студентов высших учебных заведений Республики Башкортостан будут трудоустроены в разных уголках нашей страны, сообщили в пресс-службе БашРО РСО.

24 мая бойцы студенческих отрядов Башкортостана соберутся в парке «Ватан», чтобы объявить открытым Третий трудовой семестр. Представители студенческих строительных, педагогических, сервисных, сельскохозяйственных, экологических, медицинских и отрядов проводников получат путевки и смогут официально трудоустроиться по всей территории РФ.

Студенты республики будут работать летом на крупных объектах в детских лагерях, гостиничных комплексах, медицинских учреждениях, строительных объектах и сельскохозяйственных полях. 

В программе мероприятия — торжественное построение, флешмобы, вручение путевок в рабочее лето, спевка, праздничный концерт

Теги: студенческие отряды
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