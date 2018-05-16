Студенческие отряды Башкортостана открывают трудовой семестр
УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Студенческие отряды Башкортостана открывают трудовой семестр.
2 тыс студентов высших учебных заведений Республики Башкортостан будут трудоустроены в разных уголках нашей страны, сообщили в пресс-службе БашРО РСО.
24 мая бойцы студенческих отрядов Башкортостана соберутся в парке «Ватан», чтобы объявить открытым Третий трудовой семестр. Представители студенческих строительных, педагогических, сервисных, сельскохозяйственных, экологических, медицинских и отрядов проводников получат путевки и смогут официально трудоустроиться по всей территории РФ.
Студенты республики будут работать летом на крупных объектах в детских лагерях, гостиничных комплексах, медицинских учреждениях, строительных объектах и сельскохозяйственных полях.
В программе мероприятия — торжественное построение, флешмобы, вручение путевок в рабочее лето, спевка, праздничный концерт