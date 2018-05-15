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15 мая Вторник

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На совещании ПФО предложили усовершенствовать законодательство в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков

ОБЩЕСТВО

На совещании ПФО предложили усовершенствовать законодательство в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков Фото: пресс-служба ПФО

На совещании ПФО предложили усовершенствовать законодательство в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков Фото: пресс-служба ПФО

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Саратове состоялось совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Участие в нём принял Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

На совещании совместно с руководителями регионов ПФО, представителями федеральных министерств и ведомств обсуждались вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории округа.

Михаил Бабич акцентировал внимание на проблемах в антинаркотической деятельности. По словам полпреда, в регионах округа реализуется комплекс мер (социального, экономического, медицинского, правового и административного характера), направленных на оздоровление наркоситуации. Данной проблеме уделяется особое внимание со стороны органов госвласти, правоохранительных и контролирующих ведомств.

Принятые меры позволили на 7,5 процента снизить в округе число лиц, потребляющих наркотические средства, в том числе среди несовершеннолетних. Наряду с этим правоохранительными органами в 2017 году выявлено свыше 36 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (рост на 3,5 процента).

Михаил Бабич обозначил существующие в федеральном законодательстве пробелы и обратился к участникам с предложением по их детальной проработке.

– Правоприменительная практика в указанной сфере свидетельствует о наличии проблем, снижающих эффективность реализуемых полномочий, обусловленных несовершенством федерального законодательства в части неурегулированности рынка криптовалют в России, отсутствия алгоритма возложения обязанности по принудительному лечению от наркомании несовершеннолетних, – сказал полномочный представитель. – Сегодня нет единого подхода к организации реабилитационного процесса наркопотребителей, что не позволяет в полной мере обеспечить системную работу и координацию деятельности региональных органов власти.

По итогам заседания наиболее конструктивные предложения будут внесены в проект решения и представлены Президенту Российской Федерации.

Теги: глава рб, пфо, безопасность
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