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15 мая Вторник

Уфа   °

В «Киномакс-Уфа» стартовала предпродажа билетов на «Дэдпула 2»

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В кинотеатре «Киномакс-Уфа» началась предпродажа билетов на ещё один ожидаемый фильм мая — «Дэдпул 2». Первый сеанс — уже в этот четверг, 17 мая.

«Танос, аннигилируйся!» — Дэдпул в деле! На этот раз его враг — суперсолдат с убийственной миссией с мрачностью уровня DC. И не с такими справлялись. Да и выбора особого нет, надо ведь не сесть на пятую точку перед горячими девчонками из команды и волосатым помощником.

Красно-черный снова будет скабрезно шутить, ломать четвертую стену и набирать супер-запупер команду по объявлениям.

Смотри «Дэдпула 2» первым в самом большом кинозале города*!

Билеты уже раскупают на сайте кинотеатра﻿.

18+

*кинозал LUXE кинотеатра «Киномакс-Уфа» превосходит по размерам кинозалы других кинотеатров города Уфы по состоянию на 01.05.18 г.

Теги: кино, кинотеатр
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