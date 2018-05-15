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15 мая Вторник

Уфа   °

В Уфе стартовал автопробег башкирских женщин «Бэндэбикэ»

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе стартовал автопробег башкирских женщин «Бэндэбикэ». В девять часов утра колонна машин двинулась с площади Салавата Юлаева.

Автопробег организовало Общество башкирских женщин по инициативе ветеранов. Символично, что старт был дан в Международный день семьи. Маршрут автопробега проходит через Абзелиловский, Баймакский, Хайбуллинский, Кугарчинский районы.

В акции принимают участие председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина, председатель Совета ветеранов общества Азия Кусимова, ученые Фирдаус Хисаметдинова, Розалия Султангареева, ветеран национально-культурного центра «Ак тирмэ» Ляля Биишева, тележурналист и директор музея-заповедника «Древняя Уфа» Гаухар Батталова, писательница, главный редактор детского журнала «Акбузат» Тамара Юлдашева и другие видные общественные деятели.

Автопробег по районам Башкирии посвящен легендарной Бәндәбикә, прославившейся своей мудростью и установлением мира между башкирами и казахами. Главные цели﻿ мероприятия — оказание благотворительной, медицинской, социальной помощи населению республики, а также просветительская деятельность.

Организаторы планируют провести в рамках автопробега акции, творческие встречи, круглые столы, концерты, чествование примерных семей. Накануне автопробега был организован сбор вещей для оказания благотворительной помощи двум многодетным семьям погорельцев из Абзелиловского и Баймакского районов.

Теги: автопробег
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