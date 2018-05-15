Светлана Светикова, Андрей Григорьев-Аполлонов, Алексей Чадов ответят на звонки «Телефона доверия» Фото: из свободных источников Светлана Светикова, Андрей Григорьев-Аполлонов, Алексей Чадов ответят на звонки «Телефона доверия» Фото: из свободных источников

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Международный день детского телефона доверия 17 мая проводит общероссийский интернет-марафон «Круг доверия».

Прямую трансляцию из студии смогут посмотреть жители всех регионов России — на сайте 8-800-2000-122.ru﻿ и telefon-doveria.ru﻿.

Вместе с психологами гости студии обсудят самые актуальные для подростков темы: страх перед экзаменами; непростые отношения с противоположным полом и первая любовь; конфликты в коллективе и буллинг; опасности в социальных сетях; самоопределение и профориентация; неуверенность в себе; взаимопонимание между родителями и детьми. В «Круг доверия» приглашены и знаменитости. Они ответят на вопросы участников, поделятся историями из жизни и личным опытом. Гостями студии станут актер Алексей Чадов («9 рота», «Любовь в большом городе», «Улетный экипаж»), певец Влад Топалов, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, певица Светлана Светикова, актриса Валерия Ланская, финалистка шоу «Голос. Дети» на Первом канале Рагда Ханиева, популярный у подростков видеоблоггер Anny May (почти 2 млн подписчиков в Инстаграм) и другие.

«В рамках марафона мы хотим рассказать о том, как важно вовремя обратиться к специалистам, которые помогут разобраться в сложной ситуации, в самом себе, найти решение, — сообщила председатель правления Фонда Марина Гордеева. — Это просто – набрать бесплатный номер 8-800-2000-122, где не надо представляться, где разговор останется строго конфиденциальным. Говоря «Круг доверия», мы подразумеваем, что телефон доверия объединяет детей и взрослых, помогает им понять и принимать друг друга».

Единый общероссийский номер детского телефона доверия – 8-800-2000-122 введен в сентябре 2010 года. Ежедневно по всей стране специалисты-консультанты службы психологической помощи принимают около двух тысяч самых разных обращений. По статистике, на телефон доверия чаще обращаются дети и подростки: от них поступило около 60 процентов звонков. Из взрослых абонентов родители составляют чуть более 11 процентов, остальные – это педагоги, воспитатели и просто неравнодушные люди.Сейчас к единому номеру подключено 222 организации в 83 субъектах Российской Федерации. В 67 регионах он работает круглосуточно.